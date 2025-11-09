|Alastalo, Jouko Juhani, perheenisä, Hausjärvi, SVR M I kr
|Autio, Mauno Juhani, perheenisä, Kannonkoski, SVR M I kr
|Berg, Juha Esko Kullervo, perheenisä, Tornio, SVR M I kr
|Berndtsson, Johannes Lennart, familjefar, Finström, FVR M I gk
|Björklöf, Krister Henrik, familjefar, Raseborg, FVR M I gk
|Florin, Feija Armas Aalari, perheenisä, Jyväskylä, SVR M I kr
|Forsberg, Ari Olof, perheenisä, Askola, SVR M I kr
|Färling, Antti Yrjänä, perheenisä, Vantaa, SVR M I kr
|Heinonen, Pauli Kalevi, perheenisä, Heinola, SVR M I kr
|Huhtamäki, Ahto Juhani, perheenisä, Ähtäri, SVR M I kr
|Johansson, Veli-Pekka, perheenisä, Mikkeli, SVR M I kr
|Kankaanpää, Mauri Johannes, perheenisä, Isojoki, SL Ar
|Keskitalo, Heikki, perheenisä, Siikajoenkylä, SVR M I kr
|Koenkytö, Jyrki Juhani, perheenisä, Loimaa, SVR M I kr
|Koivuniemi, Harri Iisakki, perheenisä, Ilmajoki, SVR M I kr
|Kokko, Kari Ilari, perheenisä, Hausjärvi, SVR M I kr
|Kulmala, Ismo Antero, perheenisä, Loimaa, SVR M I kr
|Lehtonen, Viljo Pekka Antero, perheenisä, Lappeenranta, SVR M I kr
|Lindholm, Markku Tapio, perheenisä, Pori, SVR M I kr
|Mariapori, Timo Antero, perheenisä, Alajärvi, SVR M I kr
|Marjamäki, Henry Matias, familjefar, Jakobstad, FVR M I gk
|Mattila, Jouko, perheenisä, Inari, SVR M I kr
|Meis, Jari Wolfgang, perheenisä, Siilinjärvi, SVR M I kr
|Mäenpää, Jani Juhani, perheenisä, Somero, SVR M I kr
|Naapuri, Timo Tapio, perheenisä, Kärkölä, SVR M I kr
|Niskala, Esa, perheenisä, Ii, SVR M I kr
|Nivukoski, Terho Matias, perheenisä, Lapua, SVR M I kr
|Nyman, Ralf Göran Edvin, familjefar, Lahtis, FVR M I gk
|Oikarainen, Ari Albert, perheenisä, Kuusamo, SVR M I kr
|Ojalehto, Eero Heikki, perheenisä, Nurmes, SVR M I kr
|Okkonen, Jouko Juhani, perheenisä, Tornio, SVR M I kr
|Pellinen, Antti Jarmo Kalevi, perheenisä, Porvoo, SVR M I kr
|Päiviö, Onni Juhani, perheenisä, Tuusula, SVR M I kr
|Raudaskoski, Esko Henrikki, perheenisä, Hattula, SVR M I kr
|Ravantti, Seppo Raineri, perheenisä, Riihimäki, SVR M I kr
|Riuttala, Kimmo Tapio Johannes, perheenisä, Ylöjärvi, SVR M I kr
|Saurama, Juha Veikko Ilmari, perheenisä, Järvenpää, SVR M I kr
|Snellman, Tuomo Alvar Johannes, perheenisä, Siilinjärvi, SVR M I kr
|Sundström, Hans-Erik Valdemar, familjefar, Pedersöre, FVR M I gk
|Suomela, Jorma Juhani, perheenisä, Lempäälä, SVR M I kr
|Tissari, Mika Johannes, perheenisä, Enonkoski, SVR M I kr
|Tsavaris, Dimitrios, perheenisä, Rautavaara, SVR M I kr
|Tähtinen, Reijo Kalervo, perheenisä, Turku, SVR M I kr
|Tölli, Hannu Erkki Tapani, perheenisä, Nurmijärvi, SVR M I kr
|Törnroos, Kaj Anders Trygve, familjefar, Kumlinge, FVR M I gk
|Vanhala, Heino Aulis, perheenisä, Siikajoki, SVR M I kr
|Warpenius, Risto Tapio Kalevi, perheenisä, Kuusamo, SVR M I kr
|Välimaa, Hannu Alpo Tapio, perheenisä, Kangasala, SVR M I kr
|
|Yhteensä – Sammanlagt: 48
|
|
|SVR M I kr/FVR M I gk = Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein – Medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros’ orden
|SL Ar/FLO Fk = Suomen Leijonan ansioristi – Förtjänskorset av Finlands Lejons orden