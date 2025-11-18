Jos eduskunta hyväksyy hallituksen ehdotuksen, äitiysavustus nousee 1. huhtikuuta 2026 alkaen.

Hallitus on ehdottanut äitiysavustukseen ensi vuodelle korotusta osana valtion talousarvioesitystä, kertoo Kela tiedotteessaan.

Jos eduskunta hyväksyy ehdotuksen, äitiysavustus olisi 40 euroa aiempaa suurempi huhtikuun 1. päivästä lähtien vuonna 2026.

Äitiysavustuksen voi saada joko äitiyspakkauksen muodossa tai rahasummana. Tällä hetkellä rahasumma on 170 euroa ja äitiyspakkaus on saman suuruinen hankinta-arvoltaan.

Äitiyspakkaus ja 40 euroa rahaa

Huhtikuusta lähtien asiakkaalla, jonka laskettu aika tai adoptiolapsen hoitoon nimeämisen päivä on 1.4.2026 tai sen jälkeen, äitiysavustus olisi 210 euroa rahana tai äitiyspakkaus ja 40 euroa rahana, sillä huhtikuussa on vielä jaossa äitiyspakkaus, jonka hankinta-arvo on 170 euroa.