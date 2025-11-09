Tasavallan presidentti on myöntänyt ensimmäistä kertaa valtiollisen kunniamerkin 48 isälle.

Tänään vietetään Suomessa isänpäivää. Marraskuun toisena sunnuntaina vietettävä juhlapäivä on virallinen liputuspäivä, jolloin muistetaan isiä.

Presidentti Alexander Stubb on tänä vuonna myöntänyt kasvatustyössä ansioituneille isille valtiollisia kunniamerkkejä.

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalit kultaristein on jaettu tänään 48 isälle valtakunnallisessa isänpäiväjuhlassa Presidentinlinnassa.

Kunniamerkin saajat ovat kotoisin eri puolilta Suomea: kolme Lapista, viisi Pohjois-Suomesta, kaksitoista Länsi- ja Sisä-Suomesta, kuusi Itä-Suomesta, viisi Lounais-Suomesta, viisitoista Etelä-Suomesta ja kaksi Ahvenanmaalta.

Kunniamerkin saaneet isät ovat omassa perhe-elämässään ja vanhemmuudessaan ansioitumisen lisäksi toimineet esimerkiksi lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä tai muissa yhteiskunnallisissa järjestöissä.

Isien keski-ikä on 67 vuotta. Vanhin heistä on 91-vuotias isä, joka on tehnyt sitoutunutta vapaaehtoistyötä haastavissa elämäntilanteissa elävien ihmisten parissa. Nuorin on 46-vuotias monilapsisen perheen isä.