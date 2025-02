Ilo lapsista on kadonnut: Pia Penttala paljastaa uupuneiden vanhempien lauseen, joka on tullut tutuksi

Miksi suomalaisvanhemmat uupuvat? Erityistason psyko- ja perheterapeutti Pia Penttala kohtaa työssään pienten lasten vanhempia, joiden sanat pysäyttävät.

Ruuhkavuodet uuvuttavat vanhempia. Suomalaisvanhemmat ovat uupuneempia kuin muiden eurooppalaisten maiden vanhemmat.

Mehiläisen kyselyssä esimerkiksi paljastui, että lähes puolet vanhemmista koki lasten hoitamisen kuormittavammaksi kuin oli ennakoinut. Syitä lienee monia.

– Varmaan ne odotukset, mitä kohdistuu vanhempiin ja mitä he itseensä kohdentavat. Työelämän sovittaminen perhe-elämään. Luulen, että vaikka tietoa on paljon, kokemusasiantuntijuutta on vähemmän, Mehiläisen digitalisaation johtava lääkäri Essi Kainonen arvioi Huomenta Suomessa.

"Vanhemmat elävät hyvin erilaista vanhemmuuden aikaa"

Erityistason psyko- ja perheterapeutti Pia Penttala on tehnyt työtään 30 vuotta. Hän uskoo, että ajat ovat nyt todellakin erilaiset aiempaan verrattuna.

– Vanhemmat elävät hyvin erilaista vanhemmuuden aikaa. Siellä on paljon paineita, joita tulee monista eri suunnasta. Tietenkin jokainen vanhempi haluaa lapselleen parasta, mutta se kattaus on niin suuri, ettei ehkä ymmärretä sitä, että kaikkea ei voi antaa, Penttala kuvaa.

Hän itse puhuu maalaisjärjestä ja tavallisesta arjesta, mutta mitä "tavallisuus" nykymaailmassa tarkoittaa?

– Hirveän vähän puhutaan tänä päivänä sitä, miten ihanaa on, kun perheessä on pieniä lapsia. Mikä on se onnen tunne, kun saat itsellesi lapsen, Penttala sanoo.

– Keskustelu on mennyt sille puolelle, että on vaikeaa, hankalaa, onko meillä rahaa tähän. Se on ihan vääränlaista keskustelua.

Vanhempi kertoo ymmärtäneensä, ettei lasta "voikaan palauttaa"

Kaikissa lapsen ikävaiheissa on omanlaiset rankat jaksonsa, jotka voivat uuvuttaa.

– Enemmän se [uupuminen] on lisääntynyt nimenomaan pienten lasten kohdalla. Se on itselleni uutta ammattilaisena, Penttala sanoo.

Hän on kohdannut paljon esimerkiksi 2–3-vuotiaiden vanhempia, jotka ovat hyvin uupuneita.

– Tällainen hirvittävän vahva lause on tullut tutuksi korvilleni: "Kun mä tajusin, että sitä [lasta] ei voikaan palauttaa..." Se kertoo minusta isosta, isosta huolen kohdasta, Penttala kuvaa.

Minkä ikäisten vanhemmat kuormittuvat eniten? Millaiset vinkit kuormittavat, entä miksi vinkkien "suodattaminen" on tärkeää? Mikä on Penttalan tärkein kasvatusneuvo? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

