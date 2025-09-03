40 euron lisäys äitiyspakkaukseen "tulee tarpeeseen" – tavaramäärä lähes puolittunut kuudessa vuodessa, tätä on toivottu lisää

Hallituksen budjettiriihessä esitettiin äitiyspakkauksen arvon kasvattamista 40 eurolla.

Äitiyspakkauksen sisällön arvo nousisi budjettiriihen esityksen mukaisesti nykyisestä 170 eurosta 210 euroon.

Äitiyspakkauksen arvoon on edelliskerran tehty muutoksia vuonna 2018. Tuolloin sen arvoa nostettiin 140 eurosta 170 euroon.

Edellisen korotuksen jälkeen äitiyspakkauksen tuotemäärä oli Kelan mukaan suurimmillaan.

– Vuonna 2019 oli enimmillään 64 tuotetta äitiyspakkauksessa, kertoo suunnittelija Anniina Kuokka Kelalta.

Tämän jälkeen tuotteiden määrä on vähentynyt lähes puolella.

"Tulee tarpeeseen"

Kelan suunnittelussa tieto äitiyspakkauksen arvon mahdollisesta lisäyksestä otettiin ilolla vastaan.

– Kyllä tuli tarpeeseen. Olemme jo aiemmin toivoneet ja esittäneet tästä toiveita, mutta emme ole korotusta aiemmin saaneet, Kuokka sanoo.

Kuokan mukaan äitiyspakkauksissa on viime vuosien aikana panostettu määrän sijaan enemmän laatuun. Lisäksi inflaatio, vallitseva maailmantilanne, koronavuodet ja sodat ovat syöneet pakkauksen tavaramäärää.

Vuoden 2025 pakkaus sisältääkin vain 38 tuotetta, eli lähes puolet vähemmän kuin kuusi vuotta sitten.

Mitä tuotteita äitiyspakkaukseen toivotaan lisää?

Kysyimme Kelalta, miten arvon nousu näkyy konkreettisesti äitiyspakkauksen sisällössä.

40 euroa on Kuokan mukaan "kohtalainen summa", jolla voidaan toteuttaa asiakkaiden toiveita äitiyspakkauksen sisällöstä.

Kela on saanut useita palautteita, joissa äitiyspakkauksen on toivottu sisältävän enemmän tuotteita, kuten "ennen vanhaan".

– Enemmän on haluttu esimerkiksi vaatteita. Meidän täytyy harkita palautteiden ja saatavuuden perusteella, mitkä olisivat hyvät lisäykset. Kokonaisuus on vielä auki, Kuokka kertoo.

Vuoden 2025 äitiyspakkaukseen lisättiin toiveiden perusteella viltti. Kalleimmat tuotteet pakkauksessa ovat Kuokan mukaan ulkoiluhaalari ja villa-asu. Edullisimmat tuotteet sen sijaan ovat sukat ja liivinsuojat.

Lisää palloja äitiyspakkaukseen?

Kela aloitti elokuun lopussa vuoden 2025 äitiyspakkauksen jakamisen. Pakkaus vaihtuu, kun edellisen vuoden äitiyspakkaukset on jaettu loppuun.

Vuoden 2026 äitiyspakkauksesta on jo tehty hankintapäätökset, mutta mahdollisen korotuksen varmistuttua, uusia hankintoja ollaan valmiita tekemään jo kilpailutettujen tuotteiden lisäksi.

Kela selvittää parasta tapaa huomioida korotus äitiyspakkauksissa tällä pikaisella aikataululla. Hallituksen budjettiriihen esityksen mukaan korotus astuu voimaan 1.4.2026.

Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti vuoden 2026 äitiyspakkaukseen puolestaan on sisällytetty pallo, jonka tarkoituksena on tukea vauvan ja vanhemman vuorovaikutusta ja innostaa liikkumaan.

Kuinkahan monta palloa äitiyspakkaukseen saisi 40 eurolla?

– Aika monta, Kuokka arvioi.