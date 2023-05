Oliko äitiys ennen helpompaa? Tutkija neuvoo, miten rakennetaan hyvä äiti-lapsisuhde

Oulun yliopiston tutkijatohtori Tiina Riekin mukaan äitiys on saattanut aiemmin mennä enemmän ”luonnostaan ja kaiken muun mukana”.

– Se ei ehkä ole ollut sellainen ilmiö, mistä olisi keskusteltu. Mutta varmasti silloinkin on haasteita ollut, Riekki toteaa Huomenta Suomen haastattelussa.

Esimerkiksi mielenterveyshaasteista puhuminen on ollut entisaikoina huomattavasti suurempi tabu kuin nykypäivänä. Nykyään äitiyden haasteet ovat kuitenkin erilaisia.

Äitien kokema syyllisyys

– Toki mielenterveydestä puhutaan nykyään enemmän ja uskalletaan kertoa, jos on haasteita, Riekki toteaa.

Jos olet lapsen kanssa, silloin et ole töissä. Jos olet töissä, silloin et ole lapsen kanssa. Jos olet lenkillä, et ole kotona tekemässä kotitöitä.