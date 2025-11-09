Sukupuolten tilanne työpaikoilla tasaantuu pikkuhiljaa.
Isät osallistuvat yhä enemmän pienten lasten hoitoon. Heidän osuutensa vanhempainvapaiden käytöstä on kasvanut jälleen viime vuoteen verrattuna, selviää Kelan tuoreista tilastoista.
Tänä vuonna syyskuuhun mennessä isien osuus vanhempainvapaiden käytöstä oli koko maassa lähes 23 prosenttia. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna luku on kaksi prosenttiyksikköä suurempi.
Lue myös: Äiti vai synnyttävä vanhempi? Termeistä kiistellään: "Ei pidä jonkun pienen vähemmistön takia lähteä polkemaan enemmistön oikeuksia"
Perhevapaauudistusta edeltävään aikaan verrattuna isien osuus vanhempainpäivärahojen käytössä on yli kaksinkertaistunut.
Vuonna 2022 toteutetussa perhevapaauudistuksessa vanhempainvapaat jaettiin lähtökohtaisesti puoliksi vanhempien kesken. Omasta 160 päivän vanhempainrahakiintiöstä on kuitenkin voinut luovuttaa toiselle vanhemmalle enintään 63 päivää.
Vain vajaat neljä prosenttia perheistä jakaa vanhempainvapaat täysin tasan molempien vanhempien kesken.
Alueelliset erot pieniä
Alueelliset erot isien perhevapaiden käytössä ovat varsin pieniä. Kelan tutkimuspäällikkö arvioi alueiden tasaisuuden johtuvan siitä, että tieto vapaista on tavoittanut kaikki perheet varsin hyvin.