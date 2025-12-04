Elatustuki ja elatusapu pienenevät vuonna 2026.
Sekä elatustuki että elatusapu pienenevät vuoden 2026 alusta elinkustannusindeksin muutoksen vuoksi, kertoo Kela tiedotteessaan.
Elatustuki: Kelan maksama perhe-etuus, jonka tarkoituksena on turvata lapsen elatus, jos lapsi ei saa riittävää elatusta molemmilta vanhemmiltaan.
Vuonna 2026: 197,71 euroa kuussa
Määrät on sidottu elinkustannuksindeksiin, jonka muutoksen vuoksi elatustuki ja elatusapu pienenevät ensi vuoden alusta noin 0,21 prosenttia.
Täysimääräinen elatustuki on 1. tammikuuta 2026 alkaen jokaisesta lapsesta 197,71 euroa kuussa, kun vuonna 2025 tuki on ollut 198,13 euroa kuussa.
Tuki pienenee siis 0,42 euroa kuussa.
Kela ottaa elatustuen maksussa indeksimuutokset automaattisesti huomioon.