Ylitsepääsemättömiä erimielisyyksiä ja paluita ystäviksi – nämä julkkispariskunnat laittoivat lusikat jakoon vuonna 2021

Kuluneena vuonna olemme saaneet lukea iloisista rakkausuutisista, mutta myös surullisemmista erotarinoista. Vaikka parisuhde on päättynyt, useat julkkispariskunnat ovat silti päättäneet pysyä hyvinä ystävinä tai vähintäänkin pyrkineet jatkamaan lastensa kasvatusta yhdessä.

Shawn Mendes ja Camilla Cabello

Eroilmoituksen perusteella pariskunta on kuitenkin eronnut sangen hyvissä väleissä ja vakuuttaa pysyvänsä edelleen hyvinä ystävinä.

Kim Kardashian ja Kanye "Ye" West

Kardashian haki virallisesti avioeroa miehestään 19.helmikuuta. Kardashian ja West avioituivat vuonna 2014 ja heillä on neljä yhteistä lasta: North, Saint, Chicago ja Psalm.

Lähteiden mukaan parin eron taustalla ei ollut varsinaista draamaa . Kardashian kuitenkin tunsi pettymystä siitä, että he eivät saaneet suhdetta toimimaan.

– Kim on pääasiassa pettynyt siihen, etteivät he löytäneet keinoa pysyä naimisissa. Kim kokee, ettei Kanye ollut halukas tekemään töitä liitoon eteen ja tulemaan vastaan, lähde kommentoi.

Gigi Hadid ja Zayn Malik

Kaksikko alkoi tapailla jo vuonna 2015 ja on sittemmin eronnut ja palannut yhteen useasti. Syyskuussa 2020 pariskunta sai yhteisen tyttölapsen .

Tuoreimpaan eroon liittyy myös pahoinpitelysyytteitä, sillä huippumallin äiti Yolanda Hadid on syyttänyt Malikia tämän lyömisestä riidan päätteeksi. Malik on kiistänyt anoppinsa väitteet, mutta mies on ollut muutoin haluton puimaan asiaa julkisuudessa.