Spearsin kinastelevista siskoista Jonas Brothersiin – muistatko nämä kuuluisat sisarusriidat?

Sisarusriidat ovat hyvin arkipäiväisiä kenelle tahansa, kelle sisaruksia on siunaantunut. Harvalla meistä kinastelut päätyvät kuitenkaan otsikoihin, toisin kuin näillä julkisuudesta tutuilla sisaruskatrailla.

Osa sisaruksista myös työskentelee yhdessä, mikä lisää välienselvittelyyn oman mausteensa. Vaikka jotkut ovat onnistuneetkin selvittämään välinsä, osa ei ole vieläkään puheväleissä.

Muistatko vielä nämä julkiset riitelijäsisarukset?

Britney Spears ja Jamie Lynn Spears

Poptähti Britney Spears ja hänen pikkusiskonsa, näyttelijänä tunnettu Jamie Lynn Spears ovat olleet lähiaikoina napit vastakkain sosiaalisessa mediassa.

13 vuoden holhouksesta vapauduttuaan Britney katkaisi välit käytännössä koko perheeseensä, mutta sisko Jamie Lynn on taas puhunut hiljattain eri medioille paljonkin siskostaan. Jamie Lynniltä ilmestyi tammikuussa Things I Should Have Said -kirja, joka käsittelee muun muassa naisen elämää superjulkkissiskonsa kanssa.

Bryan, Britney ja Jamie Lynn Spears nuorempina.

Britney on uhannut haastaa Jamie Lynnin oikeuteen, mikäli tämä ei lopeta puhumasta siskostaan kirjanjulkaisukiertueellaan.

CNN-sivuston mukaan Britneyn ja tämän asianajajan Mathew Rosengartin yhdessä Jamie Lynnille kirjoittamassa kirjeessä sanotaan, että kirja on ”huonosti ajoitettu” ja se esittää ”harhaanjohtavia ja törkeitä väitteitä Britney Spearsista”.

Jamie Lynn on todennut, ettei ymmärtänyt Britneyn holhouksen alkaessa, mistä siinä oli kyse, eikä oikein ymmärrä vieläkään. Nainen on toisaalta myös väittänyt yrittäneensä tarjota Britneylle apua prosessin aikana.

Kelly ja Aimee Osbourne

Muusikko Ozzy Osbournen tyttäret Kelly ja Aimee eivät ole puheväleissä. Kelly paljasti asian näyttelijä Dax Shepardin podcastissa Armchair Expert.

– Me emme puhu. Me olemme vain hyvin erilaisia. Hän ei ymmärrä minua ja minä en ymmärrä häntä, Kelly kommentoi.

Toisin kuin Kelly ja Jack Osbourne, Aimee ei esiintynyt perheestä kertoneessa realityohjelmassa, The Osbournes. Aimeen mukaan sarjassa mukana oleminen ei ollut linjassa hänen muiden tulevaisuuden suunnitelmiensa kanssa.

– Se toimi ehdottomasti hienosti muulle perheelleni, mutta minulle ja sille kuka minä olen, tiesin, ettei se ole sellaista, jotka olisin voinut realistisesti harkita, Aimee kommentoi New York's Q1043 -radio-ohjelmassa elokuussa 2020.

Madonna ja Christopher Ciccone

Poptähti Madonnan ja tämän veljen Christopher Cicconen sisaruussuhde on rakoillut 2000-luvulla melko paljonkin.

Madonnan uran alkuaikoina veli toimi laulajan assistenttina, stylistina ja jopa taiteellisena ohjaajana, mutta lämpimät välit tyssäsivät juuri ennen Cicconen paljastuskirjan, Life With My Sister Madonna julkaisua vuonna 2008.

Kirja sisälsi yksityisluontoista tietoa muun muassa Madonnan ex-miehestä sekä tämän lapsista ja urasta.

Kiistan jälkeen puhevälit palautuivat, mutta riita alkoi uudelleen, kun Ciccone väitti Madonnan pakottaneen veljensä Hollywoodin "mustalle listalle".

Nykyisin sisarukset ovat kuitenkin ilmeisesti jälleen väleissä.

– Muutin hiljattain Los Angelesista takaisin Michiganiin, missä isäni ja perheeni omistavat viinitilan. Hän (Madonna) puhuu säännöllisesti isällemme ja osa muista sisaruksistamme työskentelee viinitilalla, Ciccone kommentoi Radar-julkaisulle vuonna 2019.

Madonnalla on kaiken kaikkiaan seitsemän sisarusta.

Kourtney ja Kim Kardashian

Kardashianin sisaruskatraan on nähty kinastelevan aika ajoin perheen elämää seuraavassa Keeping Up With The Kardashians -sarjassa.

Kaudella 18 Kourtney ja Kim Kardashianin riita kärjistyi kuitenkin kunnon käsirysyyn.

Kim ja Khloé Kardashian ovat jo pitkään kritisoineet siskonsa Kourtneyn työmotivaatiota ja asennetta, sanoen, ettei tämä esimerkiksi priorisoi perheen tv-sarjaa.

Maaliskuussa 2020 televisoidussa jaksossa Kim selitti, miten hän ja Khloé saapuvat aina sovittuihin työvelvoitteisiin, kun taas Kourtney ei välitä asioista.

Kourtney vastasi, että he kummatkin käyttäytyvät ikään kuin hän ei tekisi mitään, mutta se on vain heidän itsensä luoma kerronta asiaan. Kourtney myös totesi kirjaimellisesti hakkaavansa Kimin jos tämä mainitsisi asiasta uudelleen.

Riita muuttui nopeasti fyysiseksi ja Kourtney ja Kim yrittivät kumpikin lyödä toisiaan, Khloén seistessä keskellä, yrittäen pitää siskot erossa toisistaan.

– En oikeastaan ikinä turvaudu tuollaiseen väkivaltaan, mutta hän kynsi minua niin lujaa, Kim kertoi Jimmy Fallonin haastattelussa.

Draamasta huolimatta sisarukset ovat nykyisin ilmeisesti jo paremmissa väleissä.

The Jonas Brothers, eli Nick, Kevin ja Joe Jonas

Veljekset Nick, Kevin ja Joe Jonas tulivat alunperin tutuiksi Disney Chanelin ohjelmista ja elokuvista, kuten Camp Rock. Bändi The Jonas Brothers perustettiin vuonna 2005 ja se möi vuosien saatossa miljoonia levyjä.

Fanit olivat järkyttyneitä vuonna 2013, kun bändi perui yllättäen suuren kiertueensa ja ilmoitti syyksi "syvän railon bändin sisällä". Hieman myöhemmin koko bändi hajosikin ja veljekset yrittävät luoda tahoillaan soolouraa.

Joe Jonas esimerkiksi liittyi yhtyeeseen DNCE, jonka hittibiisin Cake By the Oceanin kuulemista on ollut kenenkään hankala välttää.

Helmikuussa 2016 The Jonas Brothers teki kuitenkin paluun sinkullaan Sucker ja veljekset ovat sittemmin julkaisseet myös uuden albumin.

Ennen koronapandemiaa The Jonas Brothers suunnitteli myös konserttisarjaa Las Vegasissa.

Liam ja Neil Gallagher

Brittiläisen Oasis-rockbändin jäsenet Liam ja Noel Gallagher ovat tunnettuja ehkäpä ennen kaikkea keskinäisestä kinastelustaan. Riitely on vienyt veljekset jopa oikeuteen saakka.

Vuonna 2009 Noel syytti Liamia siitä, että Liam olisi perunut bändin keikan festareilla puhtaasti sen takia, että oli krapulassa. Liamin mukaan väite ei pidä missään nimessä paikkaansa.

Liam taas haastoi Noelin oikeuteen vuonna 2011, syyttäen tätä Oasiksen hajoamisesta.

Liam toimi keulahahmona Oasis-yhtyeen raunioille perustetulle Beady Eyelle, kunnes se lopetti toimintansa ja jatkoi uraansa sitten sooloartistina. Myös Noel keikkailee tällä hetkellä sooloartistina.

The Guardian kysyi Noelilta vuonna 2014, voisiko Oasis palata vielä joskus yhteen, mutta tämä totesi, ettei se tule koskaan tapahtumaan.

– Paitsi jos he tekevät sen ilman minua. Mutta ilman minua se on roskaa, Noel totesi.

Veljekset ovat ilmeisesti yhä vieläkin riidoissa keskenään. Syyskuussa 2019 Liam syytti Noelia kiittämättömäksi, kun tämä oli kritisoinut Oasiksen jälleenpaluuta toivoneita nuoria faneja.

Prinssi William ja prinssi Harry

Britannian prinssi Williamin ja prinssi Harryn tulehtuneista väleistä on saatu lukea jo useamman vuoden ajan. Veljesten välit viilenivät kun Harry alkoi seurustelemaan Meghan Marklen kanssa vuonna 2016.

Vaikka Harry ei ole lähteiden mukaan ikinä ollutkaan kateellinen veljelleen siitä, että tästä tulee jonain päivänä kuningas, oli Harryn ja Meghanin hankala sopeutua brittihoviin häidensä jälkeen.

Tammikuussa 2020 Harry ja Meghan ilmoittivatkin, että he vetäytyvät kuninkaallisista edustustehtävistä Yhdysvaltoihin ja ovat jatkossa taloudellisesti riippumattomia kuninkaallisen perheen rahahanoista.