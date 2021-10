Gigi Hadid ja Zayn Malik: Ero! Suosikkilaulajan väitetään lyöneen anoppiaan

Hollywoodista kantautui hiljattain erouutisia, kun supermalli Gigi Hadid ja aiemmin One Direction -poikabändissä vaikuttanut, ja sittemmin soolouraan keskittynyt laulaja Zayn Malik päätyivät pistämään lusikat jakoon. Useat lähteet ovat vahvistaneet erouutiset People-lehdelle .

Hadidin ja Malikin suhde on ollut viime vuosina melkoista vuoristorataa, ja kaksikko on eronnut useita kertoja aikaisemminkin. Seventeen-lehden mukaan pariskunta alkoi tapailla vuonna 2015. Keväällä 2016 kaksikko erosi ensimmäisen kerran. Vain kuukautta myöhemmin Hadid kumosi erohuhut. Suhde on jatkunut on-off-tyylisesti usean vuoden ajan. Pariskunta sai ensimmäisen yhteisen lapsensa viime vuonna.