Muusikkopariskunta Shawn Mendes ja Camila Cabello erosivat yllättäen: "Jatkamme parhaina ystävinä"

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Kuubalaisamerikkalainen Cabello nousi suosioon Yhdysvaltojen X Factor -ohjelmasta, jossa hän oli osana Fifth Harmony -tyttöbändiä. Myöhemmin hän erosi yhtyeestä tehdäkseen soolouraa. Cabellon suurin hitti on räppäri Young Thugin kanssa tehty Havana.

Mendes sen sijaan on hallinnut radioaaltoja jo jonkin aikaa. Kitaran kanssa usein esiintyvä poppari tunnetaan kappaleista, kuten Stitches, Treat You Better ja There's Nothing Holdin' Me Back.