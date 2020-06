Naistenpäivän surullisenkuuluisa konsertti oli luultuakin pahempi viruslinko – jopa sata ihmistä sai koronan ja tartutti sitä vielä eteenpäin: "Olihan se aivan erityinen tilaisuus"

Virus levisi lähipiirille ja eteenpäinkin

Tapahtuman edesauttamana levinneiden koronatapausten tarkkaa määrää on mahdotonta sanoa, mutta kyseessä on reilusti yli sata koronatartuntaa. Kaikkia tartuntaketjuja ei ole tiedossa.

Hyvä uutinen Nohynekin mukaan on se, että ulkotiloissa virus tarttuu sisätiloihin verrattuna jopa 20 kertaa huonommin.

Ahvenanmaalla uusi tartuntarypäs

Suomessa on huomattu, että koronalle on tyypillistä sen leviäminen juurikin ryppäissä.

– On yksi tartuttaja, joka tartuttaa lähipiiriään. Ja sitten lähipiiri levittää sitä edelleen, Nohynek kuvaa.

Tällä hetkellä Suomessa on havaittu tartuntarypäs Ahvenanmaalla. Katseet kääntyvät Ruotsiin, kun sen aiheuttajaa etsitään, sanoo Nohynek.

– Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä on paljon liikennettä. Ihmiset käyvät toinen toistensa luona. Tietäen Ruotsin epidemiologisen tilanteen, se on mahdollinen [Ahvenanmaan] tartuntojen lähde.

Turvavälit yhä olennaisen tärkeitä

Koronavirustestejä on tehty yhteensä noin 200 000 suomalaiselle. Vahvistettuja tapauksia on todettu 7 064 ihmisellä, joista yli 6 400 on jo parantunut.