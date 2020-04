Paikallinen yrittäjä Maria tuohtui Leviin kohdistuvasta ikävästä uutisoinnista: "Tosi kurjaa, että haetaan yhtä syyllistä viruksen leviämiseen"

Leiman on saanut koko Levi

Muistetaanko Levi jatkossa kauniin luonnon ja talviurheilun sijaan viruspesäkkeenä? Leviläisen yrittäjän Marian mukaan vaikutuksia on nähtävissä jo nyt.

– Puhutaan viruslingosta, ja se ei ole enää yksi ravintola, vaan se on koko Levi. Negatiivinen uutisointi jatkuu koko ajan eikä se tule pysymään enää edes Suomen sisällä. Tottakai se siirtyy pikkuhiljaa myös ulkomaisiin uutisiin.

Syyllisten etsiminen ärsyttää paikallisia

– On tosi kurjaa, että Suomesta haetaan yhtä paikkaa, joka olisi syyllinen viruksen leviämiseen ja jota voidaan syyttää kaikesta. Asiantuntijat puhuvat Levin osallisuudesta moniin tartuntaketjuihin. Ovathan sairastuneet ihmiset olleet muuallakin ja monien muidenkin ihmisten kanssa tekemisissä viimeisten kuukausien aikana.

"Lappu luukulla tarkoittaa aivan järkyttäviä menetyksiä"

Maria korostaa, että leimaamisen lisäksi paikallisilla on iso huoli sekä omasta sairastumisesta että siitä, onko elanto turvattu lähitulevaisuudessa.

Maria tietää itse sesonkiyrittäjänä, että seitsemän viikon leikkaus huippusesongista on monelle yrittäälle todellinen kuolonisku.

– Sehän tarkoittaa aivan järkyttäviä menetyksiä. Täällä on paljon sellaisia ravintoloita ja pikkuliikkeitä, jotka ovat toiminnassa vasta ensimmäistä kautta. On oltu vasta muutama kuukausi auki ja vuokrat on kovia. Lappu tuli luukulle käytännössä heti. Ilman yhteiskunnan tukea kausi jäi varmasti myös viimeiseksi.