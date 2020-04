Korona iski hoivakoteihin, mutta se ei ollut yllätys – suojamaskeista pula, hauraita vanhuksia yritetään suojella testauksen lisäämisellä: "Asiakkaita ei voi panna lukkojen taakse"

– Nämä ovat tosi valitettavia tilanteita. On arveltu koko valtakunnassa, että tällaisia tilanteita tulee. Voi olla, että kaikki on kunnossa ja silti tapahtuu viruksen leviämistä. Hoivakoti on vaikea paikka, koska asiakkaat ovat niin hauraita. Asiakkaita ei voi myöskään panna lukkojen taakse, yksikön johtaja Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo.