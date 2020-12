Vaasa ja Kuhmo onnistuivat taltuttamaan koronan pahimman vaiheen – nyt ne jakavat vinkkinsä muillekin: "Kaksi ja puoli viikkoa myöhemmin käyrät kääntyivät laskuun"

Koronatilanne ryöpsähti Vaasassa opiskelijatapahtumasta

Mitkä keinot osoittautuivat tehokkaimmiksi?

Sairaanhoitopiiri sai selätettyä pahimman tilanteen, ja on nyt kiihtymisvaiheessa. Kahden viimeisimmän viikon ilmaantuvuusluku 100 000 henkilöä kohden on sairaanhoitopiirin mukaan 19. Pahimmassa vaiheessa luku oli siis 330. Alueella on yhä voimassa kiihtymisvaiheen rajoitukset ja suositukset.