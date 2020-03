Levin bilebaarissa on juhlinut viime päivinä vielä joukoittain ihmisiä, kunnes se suljettiin – "Humppa soi ja bileet jatkuu"

Matkailukeskus tiedotti Twitterissä torstaiaamuna, että muun muassa legendaarinen after ski -ravintola V'inkkari on suljettu toistaiseksi työntekijöiden ja asiakkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Pohjoismaissa asti huomiota viime päivinä on herättänyt Itävallan Tirolissa sijaitseva Ischglin alppikylä, josta on epäilty palanneen useita pohjoismaalaisia koronatartunnan saaneita matkailijoita.

Turisti kertoo, että muun muassa Ischglissä sijaitsevassa Kitzlochin baarissa juhlinta on ollut railakasta koronasta huolimatta.

"Humppa soi ja bileet jatkuu"

Viikonloppuna sekä alkuviikosta myös Levillä on turistien keskuudessa juhlittu railakkaasti.

MTV Uutisiin yhteyttä ottanut huolestunut lappilainen kertoo, että matkailukylässä bileet ovat jatkuneet lähes entiseen malliin: viina on virrannut ja tanssijalka vipattanut.

— V'inkkarilla edelleen humppa soi ja bileet jatkuu. Aito huoli on, että Levi on Suomen Ischgli, hän miettii.

Yläpuolelta lötyvältä videolta löytyvät, sosiaaliseen mediaan levinneet kuvat osoittavat, että muun muassa V'inkkarissa ja Bar IHKU:ssa asiakkaita on riittänyt koronaepidemiasta huolimatta.

MTV Uutisten tavoittama lappilainen on huolissaan trendistä ja siitä, riittävätkö epidemian myötä Lapissa paukut sairaiden hoitamiseen.

— Koko Lapissa ei ole kovin montaa hengityskonetta ja paikallisväestö on suuri osa riskiryhmää. Onko täällä tarpeeksi resursseja?

"Ollaan pyritty palvelemaan asiakkaita mahdollisimman hyvin"

Tapojärven mukaan V'inkkarissa on pidetty äärimmäisen hyvin huolta siitä, että hygienia toimii ja virus ei leviä.

— Kaikki buffet-ruokailut on annosteltu, kukaan ei saa koskea mihinkään. Kaikki on tarjoiltu suoraan asiakkaille keittolounaista lähtien. Kyllä terveys ja hyvinvointi on meille kaikille se tärkein asia. Sitä ei pysty ostamaan rahalla.