Linda Sällström ja Valtteri Palin tanssivat ikonisen kappaleen tahtiin viime sunnuntaina.
Entinen jalkapalloilija Linda Sällström ja Valtteri Palin tanssivat foxtrotin Céline Dionin ikoniseen kappaleeseen My Heart Will Go on kolmannessa suorassa Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä viime sunnuntaina.
Tuomarit Helena Ahti-Hallberg, Jukka Haapalainen ja Jorma Uotinen arvioivat tanssisuorituksen.
– Erityisesti kannustaisin löytämään vartalon rotaatiot ja kallistukset, Haapalainen sanoi.
Tanssipari sai pisteitä 16.
Linda Sällström paljasti esityksen jälkeen, että on aiheuttanut vahingossa Valtteri Palinille rannevamman.
– Valtteri on joutunut viemään minua niin voimakkaasti tuolla treeniksellä, että hän on saanut ranteeseensa rasitusvamman, Sällström kertoi.