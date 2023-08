WP: USA:n tiedustelulta synkkä ennuste Ukrainan vastahyökkäyksestä – näin arvioi Pekka Toveri

Etelä-Ukrainan rintamatilanne 17. elokuuta. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta / Black Bird Group.

Pekka Toveri: "Hidasta ja kuluttavaa jyystämistä"

– Ukrainallakin pitää tosin olla joukkoja, joita suunnata aukosta läpi, riittävästi osaamista ja kykyä torjua ilmahyökkäyksiä. Jos edetään avoimessa maastossa ja toisella on ilmaherruus, se on aika huono yhdistelmä.

"Pitkä, verinen ja hidas" hyökkäys

– Sanoin muutama kuukausi sitten, että hyökkäyksestä tulee pitkä, verinen ja hidas. Ja se on juuri sitä: Pitkä, verinen ja hidas, ja se on hyvin, hyvin vaikea taistelu, Millery totesi Postin mukaan.

Ukraina jää useiden kilometrien päähän Melitopolista

Ukrainalaisjoukot hyökkäävät tällä hetkellä Länsi-Zaporizhzhjassa Robotynen kylän lähettyvillä. Kalustohavaintojen perusteella on katsottu, että Ukraina on viime päivien aikana heittänyt alueen taisteluihin myös aiemmin reservissään pitämiään prikaateja.

Melitopol on paitsi lähellä Asovanmerta, niin myös strategisesti merkittävä raideliikenteen ja moottoriteiden risteyskohta, jolla on keskeinen rooli Venäjän armeijan huollon kannalta.

WP: Luvassa syyttelyä

ISW: Eteneminen taktisesti merkittävää

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin näkökanta on, että eteneminen on ollut todennäköisesti merkittävää Venäjän puolustuslinjojen rakenteen vuoksi.