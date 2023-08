"Verilöyly" – CNN: Ukraina todennäköisesti pommitti rypäleammuksilla pakenevia venäläisjoukkoja

Vaikka Urozhaine on sekä ukrainalais- että venäläistietojen mukaan ukrainalaissotilaiden hallinnassa, on tilanne kylässä ja sen ympäristössä ymmärrettävästi yhä hengenvaarallinen.

– Poistumme täältä niin pian kuin mahdollista. Vaikka he (ukrainalaiset) hallitsevat Urozhainea, venäläiset tekevät kaikkensa, jotta tämä paikka olisi painajainen ukrainalaisille, CNN:n toimittaja Nick Paton sanoo.

Paton matkusti kertomansa ja videon kuvamateriaalin perusteella Ukrainan armeijan joukkojen mukana Urozhaineen.

0:38 Ukrainan armeija julkaisu elokuussa videon, jossa se väittää näkyvän, miten ukrainalaisdrone tiputtaa kranaatin venäläisen panssarivaunun sisään avoimesta luukusta. Videon aitoutta ei ole vahvistettu.

"Verilöyly"

Jutun alussa olevalla videolla on dronen taltioimaa taistelukuvaa, jonka Ukraina on antanut CNN:n käyttöön.

Videolla näkyy, miten väitetysti pakenevien venäläisten jalkaväkisotilaiden ympärillä nousee useita savupilviä. Ukrainan armeija tiettävästi julkaisi tilanteesta videoita ensimmäistä kertaa sunnuntaina. Yhdysvaltalaismedia Forbes kuvailee tapahtunutta "verilöylyksi".

CNN toteaa, että videolla "todennäköisesti" näkyy rypäleammuksia. CNN ei ole pystynyt vahvistamaan asiaa.

Ukraina on kertonut, että se on jo käyttänyt rypäleammuksia, joita Yhdysvallat maan armeijalle antoi. Valkoisen talon tiedottaja John Kirby sanoi heinäkuussa, että rypäleammusten käyttö on ollut "varsin tehokasta".

– Kärsityt tappiot ovat selviä, CNN:n videolla todetaan.

Kiisteltyjen rypälepommien käyttämisestä ei ole ukrainalaisen rynnäkkökomppanian komentajan Dykyin mielestä epäselvyyttä.

– En ymmärrä sitä (väittelyä). Tuo osapuoli (venäläiset) käyttää, mitä he vain haluavat. Meitä kuolee kaiken sen takia ja se on sitten ok. Mutta kun toiselta puolelta kuolee ihmisiä, se ei sitten olekaan ok? En ymmärrä, hän muotoilee CNN:lle.

Yli sata maata on allekirjoittanut sopimuksen, jossa kielletään rypälepommien valmistus, käyttö, siirto ja varastointi. Venäjä, Ukraina ja Yhdysvallat eivät kuulu sopimuksen piiriin.

Venäjä on käyttänyt rypäleammuksia suurhyökkäyksen alusta alkaen.

1:35 Ukrainan armeijan elokuussa julkaisema video väitetysti näyttää, miten maan joukot tuhoavat kaksi T-80-taistelupanssarivaunua ja vaurioittavat T-90- ja T-72 -panssareita. Videon aitoutta ei ole vahvistettu.

Ukrainalaiskomentaja vitsailee Harry Potter -vertauksella

Ukrainan armeijan mukaan videolla näkyy myös, miten etenevä taistelupanssarivaunu tiputtaa miinanraivausräjähteitä maahan, jotka sitten räjähtävät.

Venäjän erittäin runsaat miinoitteet ja linnoitteet on mainittu käytännössä aina, kun on arvioitu sitä, miksei Ukrainan noin kaksi ja puoli kuukautta käynnissä ollut vastahyökkäys ole pystynyt merkittäviin läpimurtoihin.

Sekä länsiviranomaiset että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ovat antaneet ymmärtää, ettei hyökkäys ole edennyt odotusten mukaisesti.

On kohteliasta sanoa, että Ukrainan vastahyökkäys on jäänyt aikataulusta jälkeen, muotoili sota-asiantuntija Michael Kofman heinäkuun lopulla War on the Rocks -podcastissa.

Dykyi ei ole erityisen innoissaan länsimaisten analyytikkojen kritiikistä.

– Sanoisin, että he voivat aina tulla luokseni ja taistella kanssani. Jos joku uskoo, että miinakentän yläpuolella voi lentää luudalla kuin Harry Potterissa, niin sitä ei tapahdu oikeissa taisteluissa. Jos et ymmärrä sitä, voit istua nojatuolissa ja syödä popcornejasi, Dykyi sanoo CNN:lle.

Ukrainalaissotilaan mukaan Urozhainean kylästä löytyi paljon enemmän piilottelevia venäläisiä kuin he uskoivat.

– Todella monet kuolivat. Varsinkin kun he alkoivat juosta ja kun he pitivät kiinni taloista, hän kertoi CNN:lle.