Ukraina väittää vallanneensa Urozhainen kylän etelässä

Etelä-Ukrainan Velyka Novosilkan rintamatilanne 15. elokuuta. Siniset nuolet ovat Ukrainan hyökkäyksiä, punaiset Venäjän. Vaaleanpunaisella värillä on merkitty alue, jonka Ukrainan vastahyökkäys on kesän aikana vallannut takaisin. Hyökkäysalue on leveydeltään noin 30 kilometriä ja syvyydeltään korkeintaan 10 kilometriä. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta / Black Bird Group.