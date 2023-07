Sota-asiantuntija vieraili eturintamalla ja kertoo nyt, miksei Ukrainan vastahyökkäys etene: "Sotilaat eivät jaa virallista näkemystä"

Ukrainan vastahyökkäys on pääosin koostunut suorista rynnäköistä venäläisasemia vastaan. Ja ei, nämä suorat rynnäköt eivät ole olleet vain tiedusteluhyökkäyksiä.

– Operaatiot toteutetaan peräkkäin, ei synkronisoidusti. Tämä luo useita ongelmia ja on mielestäni pääsyy vastahyökkäyksen hitaalle etenemiselle.

Gady on arvostettu sota-asiantuntija, joka työskentelee brittiläisessä ajatushautomossa International Institute for Strategic Studiesissa. Hän on myös yksi niistä varsin harvoista länsiasiantuntijoista, jotka ovat nostaneet eri yhteyksissä esille Ukrainan armeijan ongelmia.