Pekka Toveri: "Venäjän puolustus murtuu Etelä-Ukrainassa viimeistään elokuun alussa"

Ukraina on menettänyt vastahyökkäyksensä kahtena ensimmäisenä viikkona jopa 20 prosenttia kaikesta kalustosta, jonka se heitti venäläislinjoja vastaan, väittävät yhdysvaltalais- ja eurooppalaisviranomaiset New York Timesin (NYT) mukaan.

Yhdysvaltalaislehden mukaan tappiot putosivat noin kymmeneen prosenttiin seuraavina viikkoina. Molemmat tappioluvut kattavat sekä tuhoutuneen että vaurioituneen kaluston.

Kyse ei ollut vain sattumasta tai paremmasta menestyksestä, sillä NYT:n tietojen mukaan Ukraina vaihtoi taktiikoitaan. Käytännössä se keskittyi kuluttumaan venäläisjoukkoja tykistöiskuilla ja ohjuksilla sen sijaan että rynnäköisi miinoitettuja ja linnoitettuja venäläisasemia vastaan.

Kalustotappioiden laskeminen 20 prosentista kymmeneen kertoo myös ongelmista, lehti kirjoittaa. Kyse on käytännössä siitä, että Ukrainan vastahyökkäys on hidastunut, jopa paikoin pysähtynyt.

0:50 Tuhoutunutta, vaurioitunutta ja hylättyä Ukrainan panssarikalustoa Zaporizhzhjan alueella. Yhdysvaltalaismedia Washington Post sanoo vahvistaneensa Venäjän puolustusministeriön julkaiseman videon aitouden. Video on julkaistu 9. kesäkuuta.

Tällä viikolla Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi myönsi, että vastahyökkäyksessä oli lyhyt tauko muutama viikko sitten, mutta nyt maan joukot hyökkäävät jälleen. New York Timesin tietojen mukaan tämä pitää paikkansa. Nyt Ukraina yrittää edetä varovaisemmin ja käyttää enemmän aikaa miinojen välttelyyn.

Vaikka Ukraina on väittänyt vastahyökkäyksensä pääiskun olevan vielä tulossa, kertoo omaa karua kieltään se, että Ukraina on edennyt noin 8 kilometriä kohti Azovinmerta, kun matkaa olisi taitettavana yhteensä vajaat 100 kilometriä.

Sotilasasiantuntijat pitävät selvänä, että hyökkäyksen ensimmäiset noin 25 kilometriä ovat vaikeimmat, New York Times kirjoittaa. Ukrainan vastahyökkäyksen päätavoitteena on pidetty Venäjän rintaman kahtia halkaisua. Tämän se todennäköisesti pyrkii tekemään jossain Mariupolin ja Melitopolin välisellä alueella Etelä-Ukrainassa.

Ukraina on todennäköisesti hionut vastahyökkäystaktiikoitaan viikkojen ajan, katsoo puolestaan yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War.

1:57 Ukrainan erikoisjoukkojen julkaisema video: Sotilaat rynnäköivät venäläisten juoksuhautaan ja käyvät raakaa lähitaistelua. Videota ei suositella herkille, eikä sen aitoutta ole vahvistettu.

Pekka Toveri: "Venäjän puolustus murtuu"

Vaikka etenemistä on vuoroin kuvailtu "taktiseksi" ja "marginaaliseksi", on lopputulos joka tapauksessa ollut se, ettei läpimurtoa ole näkynyt. Siitä huolimatta panssariprikaatin ex-komentaja Pekka Toveri on optimistinen.

– Itselläkin on jotenkin tullut sellainen tunne, että Venäjän puolustus murtuu etelässä viimeistään elokuun alussa. Vaikea sanoa mistä tunne tulee. Rintamalla suhteellisen hiljaista, kuin tyyntä myrskyn edellä, Toveri kirjoittaa Twitterissä.

– Venäläisten etulinjan joukkojen tilanne on heikentynyt tasaisesti ja moraali on kovilla. Samaan aikaan johto näyttää heikolta ja päättämättömältä. Kaikkien näiden yhdistelmä? Toveri jatkaa.

0:59 Ukraina väittää venäläisen panssarivaunun ajavan videolla Venäjän omiin miinoihin. Heinäkuun 4. päivä julkaistun videon aitoutta ei ole vahvistettu.

Ukrainan ylipäällikkö: "Tämä ei ole show"

Perustavanlaatuinen ongelma Ukrainan kannalta on ollut se, ettei sillä ole ilmaylivoimaa.Ukrainan armeijan ylipäällikkö Valeri Zaluzhnyi totesikin yhdysvaltalaislehti Washington Postille, etteivät länsimaat milloinkaan aloittaisi hyökkäystä ilman ilmaherruutta.

– Vihollinen käyttää eri sukupolven koneita. Meitä pidettäisiin hulluina, jos hyökkäisimme jousipyssyillä, mutta jostain syystä ilma-aseen saamisen suhteen vastaus on "ei, ei", Zaluzhnyi sanoi Washington Postille.

Vaikka Venäjän armeija on kärsinyt Ukrainassa raskaita tappioita, ovat sen ilmavoimat säilyneet verrattain haavoittumattomina. Ukrainan ilmatorjunta on pitänyt pintansa, mutta vastahyökkäyksen aikana Kremlin ilma-ase on ollut aktiivinen, Britannian puolustusministeriö arvioi.

Puheet hyökkäyksen hitaasta etenemisestä "ottavat päähän", Zaluzhnyi sanoo.

– Tämä ei ole show, jota koko maailma seuraa ja josta lyödään vetoa. Jokainen päivä ja metri maksavat verta.