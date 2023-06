Lähikuvaa: Tältä näyttää taistelukentälle hyytynyt Leopard 2 -panssarivaunu vahvistamattomassa videossa

Video on mahdollisesti kuvattu Etelä- Zaporizhzhjan alueen Mala Tokmachkan kylän eteläpuolella, josta Venäjä on julkaissut aikaisemminkin todennäköisesti droneilla kuvattua video- ja kuvamateriaalia.

Kuvilla suuri julkisuus

Venäjä ja Ukraina ovat antaneet Mala Tokmachkan taistelusta hyvin erilaisen kuvan. Venäjä on mitä todennäköisemmin ylikorostanut sen merkitystä, kun taas Ukraina on vähätellyt sitä parhaansa mukaan.

Tällä hetkellä on mahdotonta varmasti tietää, mitä kyseisessä taistelussa todella tapahtui. Esimerkiksi se, millaisia tappioita Venäjä on tilanteessa kärsinyt, on mysteeri.