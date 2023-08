"Mikä tahansa voi olla seuraava kohde" – Ukrainan Majava-lennokit saavat venäläiset varpailleen ja sitä juuri Ukraina haluaa

/All Over Press

Iskujen kiihdyttäminen hiljalleen on Lavikaisen mukaan selvä Ukrainan strategia normalisoida iskuja. Kun ne yleistyvät hiljalleen, Ukrainan länsimaiset kumppanit eivät huolestu, ja Venäjän on vaikeampi määritellä polttopistettä, jossa se joutuisi vastaamaan voimakkaammin.

Majava voi iskeä jopa tuhannen kilometrin päässä

Lennokkiteollisuus on Venäjän hyökkäyssodan aikana kasvanut Ukrainassa valtavasti, kun maan hallitus on yhdistänyt voimansa puolustusteollisuuden yritysten kanssa. Tuotantoa varten on kerätty rahaa myös joukkorahoituksella. Puolessatoista vuodessa lennokkeja valmistavien yritysten määrä Ukrainassa on kasvanut seitsemästä 40:een.