NY Times: Ukrainan hyökkäysjoukot sijoitettu huonosti – Länsikomentajat ylipuhuvat Ukrainan kenraalia

Vastahyökkäyksen päätarkoitus on katkaista Venäjän huoltoreitti Etelä-Ukrainaan katkaisemalla maayhteys Venäjän ja Krimin niemimaan välillä.

Ukrainalaiskomentajat ovat kuitenkin jakaneet joukkoja melko tasaisesti itään ja etelään, arvioivat viranomaiset.

Viranomaisten mukaan Bahmutin ja muiden idän kaupunkien lähistöllä on enemmän ukrainalaisjoukkoja kuin strategisesti tärkeämpien Melitopolin ja Berdjanskin lähistöllä etelässä.

Bahmutin alueella on yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan suuri määrä joukkoja, joilla voisi yrittää jopa vallata koko alueen takaisin. Siitä aiheutuisi kuitenkin isoja tappioita vailla suurempia strategisia hyötyjä.

Heinäkuussa Bild-lehti kertoi Saksan armeijan laatimasta salaisesta asiakirjasta, jossa kritisoitiin Ukrainan paloitelleen armeijansa niin sanotut länsiprikaatit liian pieniin yksiköihin. Saksan mukaan toisinaan vain 10–30 sotilaan yksiköt pannaan hyökkäämään venäläisasemia vastaan ilman taustatukea.

3:33 Katso CNN:n raportti Urozhainesta. Kuva on kuvakaappaus raportissa näkyvästä videosta, jossa Ukraina armeija väittää näkyvän tulituksen kohteeksi joutuvia venäläisjoukkoja. CNN:n mukaan videolla todennäköisesti näkyy, miten Ukraina käyttää rypäleammuksia.

Länsikomentajat yrittävät ylipuhua

Vastahyökkäyksen tempo voi muuttua vain "dramaattisella liikkeellä" ja taktiikoita vaihtamalla, sanoi eräs yhdysvaltalaisviranomainen NYT:lle. Toinen puolestaan arvioi, että Ukrainan täytyy keskittää merkittävin taisteluvoimansa yhdelle alueelle.

New York Timesin mukaan on mahdollista, että Ukraina saattaa olla tekemässä juuri näin.

Lehden tietojen mukaan Yhdysvaltain asevoimien komentaja Mark A. Milley, Britannian asevoimien komentaja Tony Radakin ja Yhdysvaltain Euroopan asevoimien komentaja Christopher Cavoli yrittivät kaikki 10. elokuuta pidetyssä videokokouksessa taivutella Ukrainan asevoimien komentajaa Valerii Zaluzhnyiä keskittymään yhteen päärintamaan.

Kahden yhdysvaltalaislehden haastatteleman viranomaisen mukaan Zaluzhnyi oli samaa mieltä kollegoidensa kanssa. Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan on viitteitä, että Ukraina on siirtänyt kokeneempia taistelujoukkojaan idästä etelään. Ongelma on, että kyseisetkin yksiköt ovat kärsineet raskaita tappioita.

1:35 Ukrainan armeijan elokuussa julkaisema video väitetysti näyttää, miten maan joukot tuhoavat kaksi T-80-taistelupanssarivaunua ja vaurioittavat T-90- ja T-72 -panssareita. Videon aitoutta ei ole vahvistettu.

Tärkeiden tavoitteiden priorisoinnissa epäonnistuttu

Osa Ukrainan ongelmaa voi lehden tietojen mukaan olla se, että Ukrainan armeija, Venäjän tapaan, pohjautuu Neuvostoliiton perinnölle. Eri komentajat tuppaavat saamaan käyttöönsä saman verran sotilaita ja varusteita, NYT kirjoittaa.

– Molemmat osapuolet ovat epäonnistuneet tärkeimpien tavoitteidensa priorisoinnissa, viranomaiset sanovat lehden mukaan.

Täysin ilman painopisteitä Ukrainan vastahyökkäys ei suinkaan ole ollut, sillä Ukraina on pyrkinyt etenemään Länsi-Zaporizhzhjassa, Donetskin ja Zaporizhzhjan välisellä alueella sekä Bahmutin seudulla verrattain pienillä sektoreilla, joissa on tehty havaintoja myös länsiaseilla varustetuista prikaateista.

Se, että Ukraina panostaa yhä Bahmutiin "hämmentää" yhdysvaltain tiedustelu- ja sotilasviranomaisia, NYT toteaa. Bahmutissa on käyty erittäin raskaita taisteluita koko vuoden ajan. Venäjä valtasi rauniokaupungin toukokuun jälkimmäisen puoliskon aikana, mutta jo ennen tätä Ukraina aloitti kaupungin sivustoilla vastahyökkäyksensä.

Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Bahmutin alueella on Ukrainalle tarjolla lähinnä suuria tappioita ja vähän strategisia voittoja.

Etenemistä "liian vähän liian myöhään"

Ukraina on puolustanut joukkojen sijoittamista argumentoimalla, että he taistelevat tehokkaasti sekä idässä että etelässä. New York Times myös muistuttaa, että yhdysvaltalaisviranomaisten kritiikki tulee tyypillisesti henkilöiltä, joilla ei ole kokemusta tämän mittakaavan sodasta.

Lisäksi Yhdysvaltain omaa sotaoppia ei ole koskaan testattu Ukrainan kaltaisessa ympäristössä, jossa Venäjän elektroninen sodankäynti vaikeuttaa GPS:n käyttöä ja yhteydenpitoa. Lisäksi kummallakaan osapuolella ei ole selkeää ilmaherruutta.

Ukraina on edennyt etelässä ainakin yhden Venäjän puolustuslinjan tason läpi viime päivinä ja on lähellä Robotynen kylän valtaamista, viranomaiset arvioivat.

Joidenkin analyytikkojen mukaan etenemistä on tapahtunut "liian vähän liian myöhään", New York Times kirjoittaa. Taisteluita käydään pääosin "anteeksiantamattomassa" ja tasaisessa maastossa, mikä suosii puolustajaa.

0:50 Tuhoutunutta, vaurioitunutta ja hylättyä Ukrainan panssarikalustoa Zaporizhzhjan alueella. Yhdysvaltalaismedia Washington Post sanoo vahvistaneensa Venäjän puolustusministeriön julkaiseman videon aitouden. Video on julkaistu 9. kesäkuuta.

ISW: Vaatimus keskittämisestä ongelmallinen

Vaatimukset Ukrainan joukkojen keskittämisestä yhdelle hyökkäyssuunnalle ovat ongelmallisia, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) tilannekatsauksessaan.

Muilla rintamalinjoilla olevat ukrainalaisjoukot pakottavat ajatushautomon mukaan venäläisjoukkoja pysymään puolustusasemissa, jolloin niitä ei pystytä siirtämään vahvistuksiksi torjumaan Ukrainan hyökkäystä päähyökkäyssuunnasta.

0:46 Vahvistamattoman videon väitetään näyttävän, miten Ukrainan raketinheitin tulittaa venäläisasemia Kozachi Lagerin kylän liepeillä. Elokuussa julkaistun videon aitoutta ei ole vahvistettu.

Syksy lähestyy

Jo kuukauden päästä mahdollisesti alkavat syyssateet ovat hidastamassa vastahyökkäystä. Joidenkin analyytikkojen mukaan säätäkin keskeisempi tekijä saattaa olla se, että Ukrainan hyökkäysjoukoista loppuu puhti syyskuun aikana.

Suomen entinen tiedustelupäällikkö, nykyinen kansanedustaja Pekka Toveri (kok.) sanoi viime viikolla MTV Uutisille, että Ukrainan hyökkäys alkaa olla lähellä kulminaatiopistettä. Kulminaatiopisteellä tarkoitetaan tilannetta, jossa hyökkäysjoukot ovat niin loppu, etteivät ne enää pysty suorittamaan niille suunniteltuja operaatioita.

– He käyttivät ensin ne joukot, jotka oli suunniteltu läpimurtoon. Ne ovat kuluneet pelkästään siinä, että Ukraina pääsi kiinni Venäjän ensimmäiseen puolustuslinjaan, Toveri sanoi puhelimessa 18. elokuuta.

– Nyt puolustajan murtamiseen käytetään joukkoja, joita piti käyttää syvyyteen hyökkäämiseen läpimurron jälkeen.

Venäjä taistellut odotettua paremmin

Ukrainan kannalta on myös ongelmallista, että venäläisjoukot ovat taistelleet paremmin kuin yhdysvaltalaisviranomaiset ja analyytikot arvioivat ennen vastahyökkäystä, New York Times kirjoittaa.

Venäjälläkin on tosin ongelmia, kuten heikko moraali ja huonosti toimivat huoltolinjat.

Yhdysvaltalaisviranomaiset arvioivat, että Ukrainan vastahyökkäys yltää puoleen väliin Asovanmerta ennen kuin kylmä sää panee taistelut tauolle. Korkea-arvoisen yhdysvaltalaisviranomaisen mukaan sitä voitaisiin pitää "osittaisena onnistumisena".

Nykyisiltä rintamalinjoilta on Asovanmerelle lyhimmillään noin 90 kilometriä. Ukrainan vastahyökkäys on edennyt tähän mennessä syvimmillään noin kymmenen kilometriä lähtöasemistaan. Asovanmeren puoliväliin pääseminen tarkoittaisi siis vielä useiden kymmenien kilometrien etenemistä.