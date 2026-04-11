Suomalaisilla on uusi grilliruokasuosikki.
Huomenta Suomessa avattiin huhtikuussa grillikausi, ja samalla kuultiin tuoreen grillaustutkimuksen tuloksia. Atrian tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan grillaus on ruoanlaittomuoto, joka koskettaa lähes kaikkia suomalaisia: 86 prosenttia 18–74-vuotiaista on osallistunut grillaukseen viimeisen vuoden aikana.
Erityisesti nuoremmilta ikäpolvilta löytyy grillausintoa, mikä lupaa valoisaa tulevaisuutta tälle ruoanlaittomuodolle.
– Grillaus on sellainen kokkaamisen linnake, joka ei näytä mitenkään murtuvan, kuvaili Atrian tutkimuspäällikkö Jukka Saarenpää Huomenta Suomen haastattelussa.
Uusi grillisuosikki haastaa makkaran
Sen sijaan se, mitä grillataan, muuttuu hieman vuosien ja erilaisten trendien myötä. Aiemmin suomalaisten ehdoton grilliruokasuosikki oli grillimakkara. Viimeisen vuoden aikana makkara on kuitenkin saanut kovan haastajan.
– Viime kesä oli itse asiassa sellainen, jolloin ensimmäistä kertaa kananfileet saavuttivat grillaussuosiossa makkaran, Saarenpää kertoo ja jatkaa vielä:
– Makkara on ollut vuosikymmeniä ykkönen, mutta nyt kananfileet tulivat tasoihin. Saa nähdä, mitä tänä kesänä käy.