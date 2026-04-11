Sami Pajari jatkaa Kroatian MM-rallin johdossa 9. erikoiskokeen jälkeen.
Erikoiskokeella ylivoimaisesti kovinta vauhtia piti perjantaina ulos rysäyttänyt Oliver Solberg, joka päihitti toiseksi ajaneen Elfyn Evansin 7,3 sekunnilla.
Kisaa johtava Pajari oli pätkällä kolmanneksi nopein jääden Solbergin pohjista 15,0 sekuntia. Lähimpiin uhkaajiin nähden Pajari piti kuitenkin kelpo vauhtia. Pajari kasvatti johtoaan Thierry Neuvilleen nähden niukasti 0,1 sekunnilla.
Pajarin kisajohto on nyt 13,8 sekuntia.
EK9 Platak 1 (16,26 km):
|sija:
|kuljettaja:
|talli:
|aika/ero: