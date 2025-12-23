Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta naisesta.

Lounais-Suomen poliisi pyytää havaintoja Eurassa kadonneesta viisikymppisestä naisesta. Poliisin mukaan nainen liikkuu todennäköisesti Harjavallantien tuntumassa.

Poliisi kertoo naisen poistuneen yksityisasunnosta viime yönä ja nainen liikkuu todennäköisesti kävellen. Asunto sijaitsee noin viisi kilometriä Harjavallan keskustasta Euran suuntaan.

Nainen on noin 155 cm pitkä ja hänellä on tummat pitkät hiukset. Hän on pukeutunut tummaan toppatakkiin ja hänellä on silmälasit.

Poliisi pyytää havainnot naisesta yleiseen hätänumeroon 112.