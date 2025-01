Viiden lapsen äiti Linda kertoo, miten onnistui elämäntapamuutoksessa: "En enää hengästy ja jaksan arkea paremmin"

Linda kertoo, miten sai muutettua elintapojaan terveellisemmiksi.

Salolainen Linda Kotilainen, 33, kertoo MTV Uutisille, miten hän sai kiinni terveellisemmistä elämäntavoista.

Linda kertoo olleensa ala-asteikäisestä lähtien hieman ylipainoinen. Hän muistelee, että nuorena painon kanssa oli enemmän haasteita.

Myöhemmin lisää painoa kertyi raskauksien ja vauva-ajan myötä. Lindalla on aviomiehensä kanssa viisi lasta: vuosina 2013, 2014 ja 2020 syntyneet tenavat sekä kaksoset, jotka syntyivät vuonna 2022.

– Kiireisen vauva-arjen keskellä ei ollut mahdollista huolehtia omasta hyvinvoinnista niin hyvin kuin olisin halunnut.

Ensimmäinen muutosyritys ei lopulta onnistunut

Ensi kerran Linda ryhtyi elämäntapamuutokseen vuosina 2015–2016, mutta muutos ei jäänyt pysyväksi. Hän kertoo, että kiloja kyllä karisi ruokailumuutosten ja säännöllisen liikunnan avulla, mutta parin vuoden päästä hän ei jaksanut enää pysyä ruodussa.

– Lakkasin keskittymättä tehtyihin muutoksiin ja aloin lipsua syömisten kanssa.

Linda kertoo, että tähän vaikutti moni asia: Töissä oli kiirettä, lapset pieniä ja hääjärjestelyt kesken. Jälkikäteen hän pohtii, että ruokavalio saattoi myös olla liian tiukalle vedetty ja rajoittava.

– Ei jaksanut pysyä uusissa tavoissa, kun oli päässyt maaliin.

Painoa kertyi raskauksien myötä.

Kaksi vaikeaa raskautta

Kun vuonna 2019 Linda alkoi jälleen odottaa lasta, raskausaika oli kaikkea muuta kuin helppo. Linda muistelee, että jopa 4–5 kuukautta siitä meni vuodelevossa.

Tilannetta vaikeutti entisestään se, että koronapandemia-aika ja eristäytyminen vaativat henkisen veronsa. Lisäksi keskimmäisellä lapsella oli vauva-aikana koliikki ja refluksi.

– Olin kotona yksin vauvan kanssa ja tuli syömisellä täytettyä tunnekiintiötä.

Kaksosten raskausaika ei sujunut sen mukavammin, sillä jälleen päivät menivät lähinnä kotona vuodelevossa. Linda kertoo, että tuolloin pelättiin ennenaikaista synnytystä.

Kiireet jatkuivat synnytyksen jälkeen. Lindan kädet olivat täynnä lasten ja kodin hoitamisessa. Kaksosten vauvavuoteen kuului myös paljon sairastelua.

– Se oli todella raskasta aikaa, kun he olivat koko ajan kipeinä, Linda muistelee.

Alla olevalla videolla annetaan vinkkejä siihen, millainen on hyvä välipala. Juttu jatkuu videon alla.

9:38

Vieraana Terveystalon ravintoterapeutti Mari Aalto.

Sokerista mielihyvää

Kaiken keskellä omasta itsestä huolehtiminen jäi. Linda päätyi kierteeseen, jossa hän alkoi rankan raskauden ja synnytyksen jälkeen palkita itseään sokerilla. Vaikka hän oli saanut näiden raskauksien välissä painoa jonkin verran alas, hektinen lapsiperhearki johti jälleen painonnousuun.

– Raskausaikana sain pidettyä painon kurissa, koska ajattelin lasten terveyttä, mutta sokerin käyttö lisääntyi synnytysten jälkeen.

Uuteen elämäntapamuutokseen vuonna 2023

Onnistuneeseen elämäntapamuutokseen Linda ryhtyi maaliskuussa 2023. Tuolloin kaksoset olivat vuoden ikäisiä, keskimmäinen vajaan kolmen vanha ja vanhimmat ala-asteikäisiä. Vaikka arjen pyörittäminen oli vaativaa, hän päätti lujasti, että tällä kertaa elämäntapoihin todella tulisi muutos.

Linda aloitti muuttamalla ruokailurytminsä säännölliseksi niin, että hän söi 4–5 kertaa päivässä. Lisäksi hän pienensi annoskokoja ja perehtyi siihen, millaista ravintoa lautasella olisi hyvä olla. Hän alkoi kiinnittää huomiota lautasmalliin ja lisäsi ruokavalioonsa kasviksia ja marjoja, hyvää rasvaa ja proteiinia.

Hän myös poisti ruokavaliostaan asioita, joita piti turhina. Pois jäi sokeri ja napostelutapa ylipäätään.

Joku pitää säännöllisen karkkipäivän, mutta Linda koki, ettei sellainen sopinut hänelle.

– Ne lisäävät minulla makeanhimoa. Ihan tähän asti olen mennyt sillä, että jos on jotain erityistä, kuten juhlia, voin syödä herkkuja, mutta muuten en. Se toimii minulla parhaiten.

Linda on löytänyt liikunnan ilon.

Lisää liikuntaa valmentajan avustuksella

Kun uudenlaisten ruokailutottumusten aloittamisesta oli kulunut useampi kuukausi, Linda pisti uusiksi liikuntapuolen. Tässä isona apuna oli personal trainer, joka toimi myös äitiysliikuntavalmentajana.

– Koin, että tarvitsen apua liikunnan aloittamiseen, koska kiireinen lapsiperhearki ja pitkä tauko liikunnasta oli niin haastava yhdistelmä yksin ratkottavaksi.

Linda hehkuttaa, että valmennus on auttanut häntä kehittämään fyysistä suorituskykyään, voimaansa ja tekniikkaansa.

– Tämä on ollut yksi parhaista päätöksistäni tämän muutosmatkan aikana. Olen pystynyt saavuttamaan paljon asioita, joihin en olisi ikinä uskonut pystyväni.

Personal trainer on edelleen kuvioissa mukana. Linda kertoo, että tapaamisia on vähintään kerran kuussa.

– Jos on asioita, joissa kokee, ettei pärjää yksin, kannattaa ehdottomasti pyytää apua ja ottaa sitä vastaan, hän suosittelee.

Alla olevalla videolla tarkastellaan laihdutusmyyttejä. Juttu jatkuu videon alla.

11:31

Haastattelussa Aisti Health'n ravitsemustieteilijä ja kehitysjohtaja Patrik Borg sekä Helsingin yliopiston professori ja lihavuustutkija Kirsi Pietiläinen.

Apuna myös muutospäiväkirja

Myös muutospäiväkirja on ollut merkittävä apu elämäntaparemontissa. Linda kertoo, että hän on aivan alusta lähtien säännöllisesti kirjannut ylös tavoitteensa, saavutuksensa, vointinsa ja tuntemuksensa. Edistymisen seuraaminen on antanut hänelle lisää voimaa jatkaa eteenpäin.

– Se on ollut iso juttu tässä matkalla.

Uusi, terveempi elämä

Linda kertoo pudottaneensa maaliskuussa 2023 alkaneen prosessin aikana 40 kiloa. Aiemmin uhkana olleet terveyshaasteet ovat väistyneet: veriarvot ovat kohentuneet, yölliset hengityskatkokset loistavat poissaolollaan ja fyysinen kunto on parantunut huomattavasti.

– Nykyään voin paljon paremmin. En enää hengästy ja jaksan arkea paremmin, hän hymyilee.

Elämäntapamuutoksen myötä aloitetut uudenlaiset ruokailutottumukset, kuten säännölliset ruokailuajat, ovat jääneet pysyvästi osaksi arkea.

– Ruokailujen suhteen suosin nykyään paljon ennakointia, suunnittelua ja valmistamista tekemällä ruokia etukäteen mahdollisimman paljon esimerkiksi niin, että treenin jälkeen kotona on ruoka valmiina.

Ruoan laatu on myös parantunut pysyvästi.

– Kiinnitän huomiota siihen, että syön joka ruokailulla monipuolisesti kaikkea: hyviä rasvoja, proteiinia ja laadukkaita hiilihydraatteja.

Onnistumisten kirjaaminen kannusti Lindaa jatkamaan. Kuvituskuva.

Liikuntaa piisaa

Liikunnalle löytyy aikaa, vaikka arki onkin hulinaa pullollaan. Linda käy kolme kertaa viikossa salilla ja harrastaa yleensä pari kertaa viikossa jotain sykettä nostattavaa liikuntaa. Lisäksi hän lenkkeilee 3–5 kertaa viikossa.

– Aika säännöllinen liikuntakalenteri, hän tuumaa.

Aiemmin Linda söi sokeria, kun jokin tilanne stressasi. Nykyisin hän käsittelee paineita liikkumalla.

– Jos alkaa kiristää, sanon miehelle, että pitää päästä lenkille. Ihan erilaisella mielellä tulee takaisin.

Linda kertoo, että uusissa tavoissa on helppo pysyä, koska niistä on tullut rutiineja. Samalla hän huomauttaa, että vielä on tehtävää. Hänen tavoitteenaan on edelleen muokata kehoaan ja pudottaa vielä jonkin verran painoa.

– Elämäntapamuutos on niin iso prosessi, että sitä ei pysty viemään muutamassa vuodessa maaliin. Tässä kuitenkin opetellaan loppuelämän kestäviä uusia toimintamalleja, hän toteaa.

Linda haluaa rohkaista muita aloittamaan oman elämäntapamuutosmatkansa.

– Kenellä tahansa on mahdollisuus muuttaa elintapojaan parempaan suuntaan ja voida paremmin, hän muistuttaa.

Katso myös video: Näin onnistut elämäntapamuutoksessa

4:13

Terveystalon ravitsemusterapeutti Sirpa Soini kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa vinkkejä onnistuneeseen elämäntaparemonttiin.

