Ei tiedä hyvää, jos et kykene tähän liikkeeseen

Kokeile, pystytkö itse tähän: Asetu seisoma-asentoon. Istu alas maahan risti-istuntaan. Nouse takaisin ylös. Toista muutaman kerran. Juju on siinä, että liike pitää suorittaa ylhäältä alas ja alhaalta ylös niin, ettet käytä käsiäsi tai muuta kehonosaasi tukena lainkaan. Liike alkaa niin, että sinulla on 10 pistettä. Aina, kun osut kädelläsi tai vaikkapa käsivarrellasi, jalkojesi sivuosilla tai polvilla maahan tukea hakeaksesi, sinulta vähennetään piste. Jos selviät istumaan ja seisomaan ilman apua, saat täydet 10 pistettä. Jos et pääse seisomaan istuma-asennosta lainkaan, saat nolla pistettä.