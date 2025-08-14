Karttapalvelu paljastaa huono-osaisuuden jakautumisen – tarkista oman alueesi tilanne

Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) kehittämä HOS-karttapalvelu näyttää, miten hyvinvointi ja huono-osaisuus jakautuvat eri puolilla Suomea.
Kartan avulla voi tarkistaa oman alueen tilanteen postinumero-, kunta- tai hyvinvointialuetasolla ilmaiseksi.
Kartassa on huomioitu kymmeniä tietoja, kuten työttömyys, alkoholikuolleisuus, pienituloinen väestö ja yksinäisyys. Kartalla voi vertailla eri tekijöitä, luoda alueprofiileja ja tarkastella postinumeroalueiden tilastoja.
Lue myös: Professori: Luokkahyppy työväenluokasta harvinaistunut - "Yhteiskunta on huono-osaisille aiempaa kovempi"
Palvelu auttaa ymmärtämään alueiden eroja, suunnittelemaan palveluita ja näkemään huono-osaisuuden vaikutuksia yhteiskunnassa. Se on hyödyllinen esimerkiksi aluekehittäjille, hyvinvointisuunnitelmien tekijöille ja tutkijoille.
– Karttapalvelun avulla näemme hyvinvointi- ja huono-osaisuuserot, joka tukee päätöksentekoa ja resurssien kohdentamista, sanoo asiantuntija Joakim Zitting Diakista tiedotteessa.
Tarkasta oman alueesi tilanne: HOS-Karttapalvelu