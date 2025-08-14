Karttapalvelu paljastaa huono-osaisuuden jakautumisen – tarkista oman alueesi tilanne

Julkaistu 8 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Kaisa Kaarna

kaisa.kaarna@mtv.fi

STT

Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) kehittämä HOS-karttapalvelu näyttää, miten hyvinvointi ja huono-osaisuus jakautuvat eri puolilla Suomea. 

Kartan avulla voi tarkistaa oman alueen tilanteen postinumero-, kunta- tai hyvinvointialuetasolla ilmaiseksi.

Kartassa on huomioitu kymmeniä tietoja, kuten työttömyys, alkoholikuolleisuus, pienituloinen väestö ja yksinäisyys. Kartalla voi vertailla eri tekijöitä, luoda alueprofiileja ja tarkastella postinumeroalueiden tilastoja.

Palvelu auttaa ymmärtämään alueiden eroja, suunnittelemaan palveluita ja näkemään huono-osaisuuden vaikutuksia yhteiskunnassa. Se on hyödyllinen esimerkiksi aluekehittäjille, hyvinvointisuunnitelmien tekijöille ja tutkijoille.

– Karttapalvelun avulla näemme hyvinvointi- ja huono-osaisuuserot, joka tukee päätöksentekoa ja resurssien kohdentamista, sanoo asiantuntija Joakim Zitting Diakista tiedotteessa.

Tarkasta oman alueesi tilanne: HOS-Karttapalvelu

