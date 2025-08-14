Syötkö leipää lounaalla ja päivällisellä? Näin se vaikuttaa terveyteen

Tarpeeksi täysjyvää saadakseen leipää ja muita täysjyväviljatuotteita tulisi syödä myös lounaalla ja päivällisellä.

Uudet kansalliset ravitsemussuositukset julkaistiin marraskuussa 2024. Muun muassa kasvisten osuutta nostettiin uusissa suosituksissa. Suositusten perusteella kasviksia pitäisi päivittäin syödä vähintään 500–800 grammaa.

Syötkö tarpeeksi täysjyvää?

Ravitsemussuosituksissa on annettu suositus terveyttä edistävän ruokavalion toteuttamiseksi. Leipätiedotuksesta muistutetaan nyt täysjyvän saannin tärkeydestä. Tutkimusten perusteella suomalaiset syövät leipää pääasiassa aamu- ja iltapalalla.

– Kestävää terveyttä ruoasta - kansallisten ravitsemussuositusten -materiaalissa myös lounaalle ja päivälliselle kuuluu leipä, yhdistys muistuttaa tiedotteessaan.

Tältä näyttää yksi esimerkki suositellusta lautasmallista:

THL:n kalapihvilautasmallissa näkyy myös leipäviipale.THL

Suomalaisista 38 prosenttia kertoo ottavansa leipäviipaleen lounaan oheen ja 28 prosenttia päivällisen oheen. Suomessa etenkin naiset sekä nuoret aikuiset jättävät leivän pois lounaalta ja päivälliseltä.

Näin koostat päivän täysjyväviljatarpeen

Ruokaviraston mukaan viljavalmisteet ovat tärkeitä energian, hiilihydraattien ja proteiinin lähteitä. Täysjyväviljavalmisteet, etenkin ruisleipä ja täysjyväpuurot, ovat erinomaisia kuidun lähteitä ja sisältävät runsaasti B-vitamiineja sekä kivennäisaineita.

Täysjyväsaannin on todettu alentavan riskiä sairastua moniin kroonisiin sairauksiin. Tutkimusten mukaan täysjyväviljan kulutus suojaa lihavuudelta, tyypin 2 diabetekselta, sydän- ja verisuonisairauksilta ja joiltakin syöpätyypeiltä, etenkin ruoansulatuskanavan syövältä.

Täyjyväviljaa tulisi saada 90 grammaa päivässä. Tämä tarkoittaa käytännössa esimerkiksi lautaselllista kaurapuuroa, kolmea täysjyväruisleipää ja reilua desilitraa keittettyjä ohrasuurimoita.

Myös Ruokaviraston mukaan täysjyväviljavalmisteet kuuluvat joka päivään lähes joka aterialle.

– Sisällytä ruokavalioosi vähäsuolaista täysjyväleipää, erityisesti ruisleipää tai muita viljavalmisteita, kuten puuroa tai mysliä, suosituksissa neuvotaan.

Kuitua tulisi saada kasaan 25–35 grammaa päivittäin.

