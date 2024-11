Simo Kauppinen eli Vihreä Viikinki haluaa murtaa myyttejä, jotka liittyvät vegaanisen ruokavalion ja harjoittelun yhdistämiseen.

Pelkkiä hyviä puolia, eikä kaipuuta vanhaan ruokavalioon.

Näin vakuuttaa personal trainer ja kehonrakentaja Simo Kauppinen eli Vihreä Viikinki.

Lisänimen alkuosalle on selkeä syy: Kauppinen noudattaa vegaanista ruokavaliota, eli hän ei syö mitään eläinperäistä.

Aina näin ei ole ollut. Täysin vegaani Kauppinen on ollut pian kuusi vuotta. Sitä ennen hän söi lihaa, kananmunia ja kalaa, mutta luopui niistä vähitellen kokonaan.

– Voin oikeasti sanoa, että hyötyjä on niin paljon, etten kaipaa mitään vanhasta ajasta, Kauppinen toteaa Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Myönteisiä vaikutuksia

Kauppinen ryhtyi vegaaniksi eettisistä syistä. Ruokavalio muuttui eläinystävälliseksi, kun hänelle selvisi ruoan tehotuotannon epäeettisyys.

– Myöhemmin olen huomannut kaikki myönteiset terveysvaikutukset, ja se on ollut pelkkää plussaa. Lisäksi ilmastohyödyt tulevat siinä mukana.

Merkittävin hyöty harjoitteluun tulee Kauppisen mukaan siitä, että hän palautuu nopeasti. Se mahdollistaa treenaamisen kovaa ja usein.

Takana selvitettyä tietoa

Vegaaniruokavalion yhdistäminen kovaan harjoitteluun ei ole itsestäänselvyys.

Yksi huomioon otettava asia on ruoan määrä. Kauppisen mukaan vegaanin täytyy syödä hieman enemmän kuin sekasyöjän saadakseen tuloksia aikaan.

Lisäksi huomioon täytyy ottaa laatuseikkoja. Esimerkiksi aminohappojen eli proteiinin osien määrä raaka-aineissa vaihtelee.

– Kaikki kasviproteiinit eivät ole täydellisiä. Mutta asian voi ratkaista yhdistelemällä esimerkiksi jotain palkokasvia ja viljatuotetta.

Kalasta saatavan omega-3-rasvahapon Kauppinen on löytänyt vegaaniruokavalioonsa chia-siemenistä ja saksanpähkinöistä.

Leikkeleistä eroon

Vihreä Viikinki on huomannut, että ruokavalio on ihmisille hyvin henkilökohtainen asia. Se on näkynyt viimeaikaisena "leikkeleraivona".

Keskiviikkona julkaistuissa tuoreissa ravitsemussuosituksissa suositellaan syömään mahdollisimman vähän prosessoitua lihaa, kuten leikkeleitä.

Kauppinen on kehityksestä mielissään. Hän perustelee kantaansa kolmella terveydelle edullisella seikalla.

– Leikkeleissä on paljon kovaa rasvaa eli eläinrasvaa, nitriittejä ja suolaa.

Jos ei halua kokonaan luopua leikkeleistä, ainakin Kauppinen kehottaa vähentämään niiden syömistä. Lisäksi hän vinkkaa kauppoihin tulleista lihattomista leikkeleistä, joiden valikoima on kasvanut runsaasti viime vuosina.

Ruokavalio on sukupuolittunutta

Kauppinen haluaa olla esimerkkinä muille ja näyttää vegaaniruokavalion hyviä puolia. Hän puhuu aiheesta paljon sosiaalisessa mediassa Vihreänä Viikinkinä.

Suhtautuminen lihansyöntiin on myös sukupuolittunut asia, minkä takia Vihreä Viikinki puhuttelee erityisesti miesyleisöä.

– Meille on aikoinaan myyty ajatus siitä, että miesten pitää syödä lihaa. Siinä on aika iso ristiriita, koska miesten seksuaaliterveydenkin kannalta on hyvä, että suonet pysyvät auki. Vegaaniruokavaliosta tulee hyvin vähän kolesterolia, joka niitä verisuonia tukkii.

Kaiken lisäksi Kauppinen on huomannut, että vegaaniruokavaliolla voi yhtä hyvin kasvattaa lihasta ja lisätä voimaa.

Katso yllä olevalta videolta, millaisia tuloksia Vihreä Viikinki on saanut aikaan!

11:52

