Pavel Tahkovuori oli lihansyöjä 26 vuotta, kunnes teki täyskäännöksen – tällaisia ruokia hän nyt grillaa

Grilliruoka voi olla myös täysin kasvipohjaista.

Ravitsemussuosituksissa kehotetaan syömään enemmän kasviksia ja vähemmän lihaa. Tämä onnistuu esimerkiksi syömällä vegaanisesti.

Useimmat vegaanit ovat valinneet ruokavalion eläinten oikeuksien, terveyden ja ympäristön vuoksi, Vegaaniliiton sivuilla kerrotaan. Myös ravitsemussuosituksissa huomioidaan terveys- ja ympäristönäkökulmat, ja tiedämme, että esimerkiksi punainen liha on haitallista terveydelle ja ympäristölle.

Ennakkoluuloinen: Maista rohkeasti

Viral Vegans ry:n vastuullisuussuunnittelija Pavel Tahkovuori oli lihansyöjä 26 vuotta, ja 6 vuotta sitten hän vaihtoi vegaaniseen ruokavalioon. Hän uskoo suomalaisten ottaneen ravitsemussuositukset ymmärtäväisesti vastaan, ja esimerkkinä siitä hän kertoo leikkeleiden myynnin laskeneen suositusten tultua julki.

Myös ravitsemustieteilijä Charlotta Hyttinen uskoo suomalaisten ottaneen ravitsemussuositukset hyvin vastaan. Hän uskoo erityisesti terveysnäkökulman vetoavan ihmisiin koko ajan enemmän ja enemmän.

Vegaaniruokaan ennakkoluuloisesti suhtautuvia Hyttinen rohkaisee maistamaan erilaisia ruokia. Uutta ruokaa pitää maistaa noin 10–20 kertaa, että siihen tottuu, hän sanoi Huomenta Suomi -ohjelmassa.

Grilliruokien lisukkeiksi Hyttinen valmistaisi vietnamilaistyylisen Som tam -salaatin ja vegaanisen version skagenrörasta.

Tärkeintä on maku

Tahkovuori korostaa myös sitä, että kaikki eivät vain pidä samoista ruoista.

– Jotkut eivät tykkää rusinoista, vaikka niitä maistaisi sata kertaa, Tahkovuori sanoi lähetyksessä.

Lihan korvikkeiden kohdalla tärkeintä on Tahkovuoren mukaan maku.

– Tärkeää on miettiä, että onko se hyvää, ei sitä, onko se identtinen, hän sanoo puhuttaessa lihaa jäljittelevistä kasviproteiineista.

Grilliin hän laittaisi erilaisia vegaanisia nakkeja, makkaroita ja pihvejä suomalaisilta valmistajilta.

– On puhuttu, että tosimies grillaa lihaa, mutta jätetään se siihen, että tosimies grillaa, Tahkovuori sanoo.