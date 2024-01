Syötkö jo näitä "supersiemeniä"? Runsaasti kuitua ja proteiinia vain kahdessa ruokalusikallisessa

Nauti nesteessä turvotettuina

Näistä syistä chia-siemenet ovat superruokaa

Chia-siement ovat hyvä proteiinin ja kuitujen lähde. Lisäksi niissä on korkea alfa-linoleenihappopitoisuus. Alfa-linoleenihappo on kasvipohjainen omega-3-rasvahappo, jolla on tulehdusta lievittäviä vaikutuksia.