Ravitsemustieteen professori pitää suurta osaa nettivalmennuksista puoskarointina – "Autohuoltoonkin halutaan koulutettu mekaanikko"

Fogelholm löyhentäisi ruokapyramidin kananmunakannanottoa: "En usko, että väestötason ruokavaliossa nähdään nopeita muutoksia kohti kasvisruokavaliota" Suomen ravitsemussuosituksiin tehdään korkeintaan pientä hienosäätöä, kun niitä tarkastellaan seuraavan kerran. Näin arvioi nykyisiä suosituksia vuonna 2014 laatimassa ollut Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm. – Minusta monet suositusten kannanotoista ovat hyvin moderneja. Niitä on viimeksi uusittu rohkeasti. Olemme olleet yhtenä maailman edelläkävijöistä huomioimassa ruuan ympäristövaikutuksia virallisissa suosituksissa. On vaikeaa niellä kritiikkiä, jonka mukaan suosituksemme olisivat vanhanaikaiset. Fogelholm arvioi, että seuraavan kerran suosituksia laadittaessa pöydälle voisi vaikka nostaa muun muassa hiilihydraattien saannin alarajan laskemisen 40 prosenttiin päivän energiansaannista ja proteiinin ylärajan nostamisen neljännekseen päivän energiansaannista. – Kysymys ei ole siitä, että proteiinia tarvittaisiin niin paljon, vaan missä on turvallinen ja koko ruokavalion kannalta järkevä yläraja. Neljännes väestöstä saa jo yli 20 prosenttia. Ruokapyramidista Fogelholm muuttaisi kananmunan osuutta. – Nykyisessä on aika tiukka kannanotto kananmunan käyttöön, ja sitä pitää vähän lieventää. Punainen liha vaihtuu ensin siipikarjaan Fogelholmin mukaan ravitsemussuosituksissa otettiin vuonna 2014 ensi kertaa tiukempi kannanotto lihansyömisen vähentämiseen. Hän kertoo esimerkiksi nyhtökauran ja kaurajuomien käytön yleistyneen sen jälkeen aika paljon. Fogelholm arvelee, että viiden seuraavan vuoden aikana eläinproteiinia korvaavien tuotteiden käyttö yleistyy edelleen ja alkaa näkyä liha- ja maitotuotteiden kulutuksessa. – Nyt korvikkeisiin ovat varmaan siirtyneet ne, jotka ovat muutenkin käyttäneet aika vähän lihaa ja maitovalmisteita. Suurlihansyöjille ja maidonjuojille punainen liha vaihtuu ensin siipikarjaan, siitä kalaan ja eteenpäin, Fogelholm uskoo. – En kuitenkaan usko, että väestötason ruokavaliossa nähdään nopeita muutoksia kohti kasvisruokavaliota, mutta toivottavasti jonkinlaisia. Pelkkä tieto ja suositukset eivät yksin riitä.