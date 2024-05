Venäjän panssarirynnäkkö strategiselle kukkulalle epäonnistui – Harkovan hyökkäys saattoi olla vain tukitoimi

Samalla kun huomio on kiinnittynyt Venäjän hyökkäykseen Harkovan alueella , ovat venäläisjoukot tihentäneet hyökkäyksiään Itä-Ukrainan strategisesti merkittävän Tshasiv Jarin kaupungin lähistöllä.

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin mukaan Venäjä pyrkii näin hyödyntämään Harkovan ja Itä-Ukrainan hyökkäysten luomaa painetta. Sota-asiantuntijat ovat laajalti arvioineet, että rintaman venyttäminen palvelee Venäjää, sillä Ukraina kärsii jo lähtökohtaisesti sotilaspulasta.