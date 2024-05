Venäjä väittää: Uusi valloitus Harkovassa – "Läpimurtojen mahdollisuus kasvaa"

Venäläisjoukot ovat vallanneet Harkovan alueella sijaitsevan kylän, väittää maan puolustusministeriö uutistoimisto Reutersin mukaan.

Starytsya sijaitsee Venäjän kahdesta Harkovan alueen hyökkäyksestä läntisemmässä. Väitettä ei ole vahvistettu.

Samaan aikaan Venäjän hyökkäys Harkovan alueen Vovchanskin kaupunkiin on jatkanut. Ukraina oli evakuoinut lauantaiaamuun mennessä kaupungista noin 10 000 asukasta.

Ukrainan sisäministerin entisen neuvoantajan Anton Gerashchenkonmukaan Vovchanskista ja Lyptsista voi tulla seuraavat Bahmut ja Avdijivka. Lyptsi sijaitsee Venäjän Harkovan hyökkäyksen läntisessä, Vovchansk itäisessä puoliskossa. Itä-Ukrainan Bahmutista ja Avdijivkasta taisteltiin kuukausia. Venäjä valloitti lopulta molemmat kaupungit.

Gerashchenko on jakanut Vovchanskin ukrainalaispoliisin Oleksii Kharkivskyin kuvaaman videon, jossa tämä kertoo Venäjän tuhoavan kaupunkia. Hänen mukaansa pommitus on jatkuvaa.

Sekä Suomen puolustusvoimien komentaja Janne Jaakkola että Naton Euroopan joukkojen komentaja Christopher Cavoli ovat todenneet, ettei Venäjällä ole riittävästi joukkoja suuren läpimurron tekemiseen Harkovan alueella.

Nykyiseltä Harkovan rintamalinjalta on lyhimmillään noin 20 kilometriä Harkovan kaupungin laidalle.

Harkovan alueen rintamatilanne 18. toukokuuta. Punaiset nuolet ovat Venäjän hyökkäyksiä. Kartta: The War in Ukraine / Black Bird Group.

"Läpimurtojen mahdollisuus kasvaa"

Sotatieteiden dosentin, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkijan Ilmari Käihkö totesi STT:lle Ukrainan pystyvän tällä hetkellä vastaamaan Venäjän Harkovan hyökkäykseen.

Ongelmitta tämä ei suju. Venäjä on laajentanut rintamaa lähes 70 kilometrillä hyökkäämällä rajan yli Harkovan alueelle, Ukrainan arvioi. Se on jo valmiiksi sotilaspulasta kärsivälle Ukrainalle huono uutinen.

– Ukrainan jo ohuet rintamat muuttuvat muualla vielä ohuemmiksi, ja Venäjän läpimurtojen mahdollisuus kasvaa, Käihkö sanoo.

Käihkön mukaan tilanne on heikko Ukrainan kannalta, mutta meillä ei ole tiedossa, kuinka heikko se todellisuudessa on.

– Nyt Ukrainan tilanteen paraneminen lasketaan luultavasti vuosissa, Käihkö katsoo.

1:00

Satelliittikuvat paljastavat Venäjän hävittäjien tuhoutuneen Krimin sotilaslentokentällä kuluvalla viikolla.

Venäjä hyökkäsi "aikataulua edellä"

Venäjän Harkovan iskun ajankohta vaikuttaa yllättäneen Ukrainan sodanjohdon. Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi totesi, että Venäjä aloitti hyökkäyksen "selvästi aikataulua edellä". Venäjä hyökkäsi, kun ukrainalaisjoukkoja ehkä vaihdettiin, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Venäjä ei ole vielä joutunut taistelemaan Ukrainan konkreettisinta ja vahvinta puolustuslinjaa vastaan, väittää puolestaan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Venäjä on edennyt Harkovassa syvimmillään noin kymmenen kilometriä ja Zelenskyin mukaan venäläisjoukot taistelevat nyt ensimmäistä Ukrainan valmisteltua puolustuslinjaa vastaan. Alueella on myös toinen ja kolmas puolustuslinja, Zelenskyi sanoo. Näistä kolmas on presidentin mukaan alueen vahvin.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on väittänyt, ettei Harkovan hyökkäyksen tarkoitus ole vallata Ukrainan toiseksi suurinta kaupunkia. Sen sijaan Venäjä pyrkii luomaan "puskurivyöhykkeen" suojellakseen Venäjän raja-alueita Ukrainan iskuilta, Putin väitti.

Lyhytaikaisia ratkaisuja

Ukraina on siirtänyt sotilaita Harkovan alueelle Donetskin seudulta, joka on ollut Venäjän hyökkäyksen pääsuunta koko alkuvuoden ajan, kirjoittivat puolestaan sota-asiantuntijat Michael Kofman ja Rob Lee yhdysvaltalaislehti New York Timesissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

Joukko- ja ammuspulasta kärsivä Ukraina pyrkii tyypillisesti tilkitsemään Venäjän paikallisia läpimurtoja lähettämällä paikalle "parhaita prikaatejaan ja eliittijoukkojaan", Kofman ja Lee kirjoittavat.

– Nämä ovat lyhytaikaisia ratkaisuja, joilla on pitkäaikaisia seurauksia, koska nämä yksiköt heikentyvät ajan myötä, Kofman ja Lee kirjoittavat.

Itä-Ukrainan Donetskin alue on ollut Venäjän päähyökkäyssuunta koko alkuvuoden. Venäjä ei ole tehnyt alueella suuria läpimurtoja, mutta toisaalta Ukraina ei ole kyennyt pysäyttämään Kremlin joukkojen tasaista etenemistä.

"Ei ensimmäistä puolustuslinjaa"

Ukrainaa on kritisoitu siitä, että Venäjä pystyi etenemään varsin nopeasti kilometrikaupalla Harkovan alueella. Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle antamassaan haastattelussa ukrainalaissotilas kuvasi tapahtunutta petokseksi.

– Siellä ei ollut ensimmäistä puolustuslinjaa. Me näimme sen. Venäläiset vain kävelivät rajan yli. He vain kävelivät rajan yli ilman mitään miinakenttiä, Denys Yaroslavskyi totesi BBC:lle.

Venäjän hyökkäyksen ensihetket väitetysti näyttävä video on julkaistu sosiaalisessa mediassa. Video on yli 12 minuuttia pitkä. Sen voi katsoa tästä linkistä tai alla olevasta X-julkaisusta, jossa on myös teksitetty englanniksi joitain kohtia.

Videon kerrotaan sisältävän venäläisten ja ukrainalaisten välistä tulitaistelua, eikä sitä suositella herkille. Videon aitoutta ei ole vahvistettu.