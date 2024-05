Puolustusvoimien komentaja kommentoi Harkovan hyökkäystä Ylelle: "Voimaa ei siellä ole"

Puolustusvoimain komentajan Janne Jaakkolan mukaan on vielä hankala arvioida, mikä on Venäjän tavoite Harkovassa. Rintaman taktisesta tilanteesta ei ole Jaakkolan mukaan tarkkaa tietoa.

Komentajan mukaan tulee tarkasti seurata, miten Venäjä toimii reserviensä kanssa eli missä sillä on riittävästi voimaa läpimurtoon.

– Venäjä kärsii aika suuria tappioita koko ajan. Sillä on ihan luonnollinen vaikutus hyökkäyksen etenemiseen. Tekijänä on se, että Ukrainan puolustus myös vahvistaa omaa puolustustaan, kun näkee, mihin hyökkäys on etenemässä, Jaakkola vastasi kysyttäessä hyökkäyksen hidastumisesta.