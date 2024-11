ISW: Aliarvioimmme Putinin armeijan – suomalaisasiantuntija huolestui videon paljastuksesta

Donetskin alueen rintamatilanne 12. marraskuuta. Punaiset nuolet ovat Venäjän hyökkäyssuuntia. Vaaleamman punaiset alueet ovat Venäjän noin viimeisen viikon aikana valtaamia alueita. Kartta: The War in Ukraine / Black Bird Group.

Sarja onnistuneita panssarihyökkäyksiä

Rintamalinjan liikkuminen on seurausta venäläisjoukkojen tekemästä "sarjasta onnistuneita panssari- ja jalkaväkihyökkäyksiä", kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).