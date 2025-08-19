Ukrainalaisilta suorat sanat neuvotteluista: "Ei punaista mattoa tyrannin eteen"

1:02imgVideo: Ukrainalaiset haluavat pysyvän ja oikeudenmukaisen rauhan.
Julkaistu 15 minuuttia sitten

Tino Vanhanen

tino.vanhanen@mtv.fi

Toimittajan kuva

Raija Kantomaa

raija.kantomaa@mtv.fi

@RaijaKantomaa

MTV selvitti mitä Helsingissä asuvat ukrainalaiset ajattelevat parhaillaan käynnissä olevista rauhanneuvotteluista.

Ukrainan tulevaisuutta koskevat neuvottelut alkoivat viime viikonloppuna ilman maan presidentin, Volodymyr Zelenskyin läsnäoloa. 

Alaskassa pöydän ääreen istuivat Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin.

Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n jäsen, Nadiia Fedorova ei ollut tästä lainkaan mielissään.

– Mielestämme pysyvä ja oikeudenmukainen rauha ei ala levittämällä punaista mattoa tyrannin eteen. Henkilön eteen, joka on vastuussa niin monista rikoksista.

Jopa sodan jatkaminen kuulostaa monen ukrainalaisen korvaan merkittävästi paremmalta kuin rauha, jonka ehdoista Ukraina ei ole itse päättämässä.

– Tällä hetkellä olen sitä mieltä, että meidän on jatkettava sotaa. Meidän täytyy pitää kiinni omasta kannastamme ja puolustaa demokratiaa sekä ihmisoikeuksia, toteaa yli kaksi vuotta Suomessa asunut Hordii Lukianenko.

Katso Fedorovan ja Lukianenkon haastattelut yllä olevalta videolta.

Lue myös: Venäläinen kehonkielen asiantuntija: Trump otti Zelenskyin kylmästi vastaan

Putin vaatii itselleen Zelenskyin puolustuslinjan "viimeistä patoa" – "Avaisi takaportin Ukrainaan"

Lisää aiheesta:

Suomessa asuvalta Irynalta suorat terveiset Putinille ja Trumpille: "Heillä ei ole mitään oikeutta"Hannu Himanen tyrmää hehkutuksen aselevosta ja rauhansopimuksesta: "Aika hatara käsitys, kuunteleeko Trump"Zelenskyi jyrähtää Venäjän miehittämistä alueista: "Emme ole tunnustamassa"Zelenskyin neuvonantaja: "Älkää tarjotko tulitaukoa ellei Venäjä vetäydy – ennen sitä neuvottelemme aseilla ja pakotteilla"Zelenskyi: "Johdan Ukrainaa, en Mini-Ukrainaa" – Venäjän vetäytyminen on rauhan ehto, mutta Krimiä ei mainittuZelenskyi on valmis neuvottelemaan Putinin kanssa ja tulemaan Venäjän vaatimuksissa vastaan: "Mutta meidän on saatava lujat turvatakuut"
Ukrainan sotaUkrainaVenäjäUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Ukrainan sota