Ukrainalaisilta suorat sanat neuvotteluista: "Ei punaista mattoa tyrannin eteen"

MTV selvitti mitä Helsingissä asuvat ukrainalaiset ajattelevat parhaillaan käynnissä olevista rauhanneuvotteluista.
Ukrainan tulevaisuutta koskevat neuvottelut alkoivat viime viikonloppuna ilman maan presidentin, Volodymyr Zelenskyin läsnäoloa.
Alaskassa pöydän ääreen istuivat Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin.
Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n jäsen, Nadiia Fedorova ei ollut tästä lainkaan mielissään.
– Mielestämme pysyvä ja oikeudenmukainen rauha ei ala levittämällä punaista mattoa tyrannin eteen. Henkilön eteen, joka on vastuussa niin monista rikoksista.
Jopa sodan jatkaminen kuulostaa monen ukrainalaisen korvaan merkittävästi paremmalta kuin rauha, jonka ehdoista Ukraina ei ole itse päättämässä.
– Tällä hetkellä olen sitä mieltä, että meidän on jatkettava sotaa. Meidän täytyy pitää kiinni omasta kannastamme ja puolustaa demokratiaa sekä ihmisoikeuksia, toteaa yli kaksi vuotta Suomessa asunut Hordii Lukianenko.
