Ukraina: Hyökkäsimme Viipuriin

Ukraina on tehnyt lukuisia droneiskuja Venäjän polttoainevarastoja ja öljynjalostamoita vastaan. Ukrainasta Viipuriin on liki 1 000 kilometrin matka. Ukrainan mukaan sillä on käytössään yli tuhannen kilometrin matkoihin pystyviä miehittämättömiä ilma-aluksia.