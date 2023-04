Panssariprikaatin ex-komentaja läksyttää Ukrainan tankkien videoitua hyökkäystä: "Enemmän tuuria kuin taitoa"

Yli 10 minuuttia pitkä video on Ukrainan armeijan 54. mekanisoidun prikaatin julkaisema. Se on väitetysti kuvattu 31. maaliskuuta lähellä Itä-Ukrainan Donetskin alueen Verkhnokamianskea. Videon aitoutta ei ole vahvistettu.

Mitä videolla tapahtuu?

Videon perusteella vastassa on juoksuhautojen suojassa olevia venäläisiä jalkaväkisotilaita. Suomen tiedustelupäällikkönäkin toimineen Pekka Toverin mukaan video osoittaa, "kuinka haastavaa panssarivaunun on puhdistaa jalkaväkeä asemista ilman oman panssarijalkaväen tukea".

Noin neljän minuutin kohdalla videolla tosin näkyy tankkia kohti lentävä vaalea esine, joka on mahdollisesti panssarintorjuntaohjus tai muu ammus, joka on tarkoitettu tankkien tuhoksi.

Voidaankin sanoa, että Toveri moittii ukrainalaispanssareita sekä yhteistoiminnan että eri aselajien yhteispelin puutteesta. Venäjän asevoimia on kritisoitu samoista asioista läpi sodan.

"Suomessa johdetaan luukut auki"

– Suomessa johdetaan luukut auki. Suurempi riski vaununjohtajalle, mutta parempi tilannetietoisuus, mikä on tärkeää taisteltaessa peitteisessä maastossa, Toveri toteaa.

Eri armeijoiden välillä on jonkin verran eroja sen suhteen, pidetäänkö panssarivaunun luukut lähtökohtaisesti auki vai kiinni.

– Oikein toimivaa vaunua, jolla on luukut kiinni, ei (dronepommit) hetkauta pätkääkään.

"Pyörimällä ympäriinsä tankki paljastaa heikoimmat kohtansa"

Vaikka Venäjän hyökkäyssodan mittaan on totuttu lukemaan Venäjän taktisista kömmähdyksistä, eivät ne suinkaan ole olleet Kremlin sotilaiden ja komentajien yksinoikeus.

– Pakko myöntää, että tämä on epäpätevää tankkien käyttöä. Tarvitaan paljon koulutusta tai muuten länsimaiset taistelupanssarivaunut eivät auta sen enempää kuin T-72-tankitkaan, Mäenpää totesi.

Mäenpään mukaan videolla ampuvan ukrainalaistankin olisi myös syytä pitää suurempaa etäisyyttä kohteisiinsa. Panssarivaunun päätykin yksi merkittävä etu kun on sen tarkkuus pitkälläkin kantamalla.

Videolla Venäjän T-90M-panssarivaunu väitetysti tulittaa Ukrainan asemia. Venäjän armeijan itse julkaisemassa sotapropagandavideossa on esillä useita seikkoja, joista sen panssarivoimia on toistuvasti kritisoitu. Tankki esimerkiksi näyttää toimivan yksi ja ajaa väitettyyn taistelutilanteeseen luukut auki. Video on julkaistu helmikuussa 2023.