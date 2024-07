Ukraina myöntää vetäytyneensä strategisesti tärkeästä paikasta

Sittemmin ukrainalaismedia Kyiv Post on kertonut Ukrainan armeijan tiedottajan väittäneen , että venäläisjoukot käyttävät Tshasiv Jarin kaupungin alueella termobaarisia pommeja.

Paikkansa pitäessään tiedolla on merkitystä, sillä termobaarisia pommeja tulittavat TOS-1A-raketinheittimet ovat Venäjän tunnetussa sotilasorganisaatiossa sotilaspiiritason aseita, jotka eivät siis oletusarvoisesti kuulu yksittäisten divisioonien vakioaseistukseen.

Pitkin Ukrainan sotaa Venäjän armeijan kulloisiakin painopisteitä on varsin usein pystytty arvioimaan sen perusteella, missä se on käyttänyt suuremmissa määrin termobaarisia pommeja.

Strategisesti tärkeä

Kukkulalla sijaitsevalla Tshasiv Jarilla on huomattavaa strategista merkitystä, sillä maantieteen vuoksi se hallitsee lähiympäristöään.

Jos Venäjä onnistuisi valtaamaan Tshasiv Jarin, olisi se ajatushautomo Institute for the Study of Warin mukaan "operatiivisesti merkittävää", sillä sieltä olisi suosiollista aloittaa hyökkäys Kostyantynivkan ja Druzhkivkan kaupunkeja vastaan.