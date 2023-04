Epäonnistunut maihinnousu: Ukrainalaislähteet paljastavat medialle maan yrittäneen vallata Zaporizhzhjan ydinvoimalan 600 sotilaalla

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on tehnyt Venäjän miehittämään ydinvoimalaan useita tarkastuskäyntejä.

Venäjää on syytetty ydinvoima-alueen käyttämisestä sotilastukikohtana. Venäjä taas on väittänyt Ukrainan iskuillaan uhkaavan ydinvoimalan turvallisuutta.

Epäonnistuneeseen maihinnousuyritykseen osallistui noin 600 sotilasta ja 30 panssaroitua venettä, ukrainalaislähteet kertovat The Timesille.

Rintamatilanne Etelä-Ukrainassa Hersonin ja Zaporizhzhjan välisellä alueella 7. huhtikuuta 2023. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta (Emil Kastehelmi/John Helin/Eerik Matero & OSINT-tiimi).

Kolmen tunnin taistelu

Venäjä raportoi Ukrainan maihinnoususta jo viime lokakuun 19. päivänä. Vaikka esimerkiksi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoi venäläisväitteistä, suhtauduttiin hyökkäysyritykseen laajalti verrattain skeptisesti.