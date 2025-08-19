Nato-maiden sotilasjohto kokoontuu kuulemaan Alaskan huippukokouksen tuloksista

Nato-maat kokoontuvat keskiviikkona keskustelemaan Ukrainasta ja tulevista toimista, Naton sotilaskomitean puheenjohtaja ilmoitti tiistaina.
Reutersin mukaan Yhdysvaltain ilmavoimien kenraali ja Euroopan joukkojen komentaja Alexus Grynkewich liittolaismaiden sotilasjohdolle päivityksen Alaskassa pidetyn Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamisen tuloksista.
Naton sotilaskomitean puheenjohtaja, amiraali Giuseppe Cavo Dragonen mukaan kokous pidetään videoyhteyksillä.
– Kun diplomaattiset ponnistelut rauhan turvaamiseksi Ukrainassa etenevät, odotamme innolla [Grynkewichin] päivitystä nykyisestä turvallisuustilanteesta, Dragone sanoi X:ssä.
Dragonen mukaan kokous pidetään ainutlaatuisissa olosuhteissa ja odotettavissa on keskustelua esimerkiksi turvatakuista.
Tällä hetkellä Washington ja Eurooppa työstävät yksityiskohtia siitä, millaisia turvallisuustakuita Ukrainalle voitaisiin antaa.