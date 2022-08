Venäläinen laskuvarjojääkäri taisteli Ukrainassa – vastustaa nyt sotaa ja haukkuu armeijan: "Meillä oli samat taktiikat kuin isoisillämme!"

Nyt Filatiev vastustaa avoimesti sotaa ja on kirjoittanut kokemuksistaan kirjan, josta Latviasta käsin toimiva venäjänkielinen Meduza -media on julkaissut englanniksi käännettyjä pätkiä, jotka sen mukaan alun perin julkaisi tutkivan journalismin sivusto iStories .

– Helmikuun 23. päivänä divisioonan komentaja saapui ja ilmoitti, että huomisesta lähtien palkka tulisi olemaan 69 dollaria per päivä. Se oli selvä merkki: Jotain vakavaa oli tapahtumassa, Filatiev jatkaa.

"Kodittomatkin elävät paremmin"

Ukrainan sota on suurelta osin tuhonnut Kremlin hioman mytologian, jossa venäläinen laskuvarjosotilas on pysäyttämätön sotakone.

Maineen romuttumisesta tosin on vaikea täysin syyttää itse laskuvarjosotilaita. Useat heistä lähetettiin sodan ensipäivinä taistelemaan Ukrainan selustaan. Laskuvarjojoukot on luonteensa vuoksi usein aseistettu varsin kevyesti.

– Heräsin rekasta (24. päivä) kello kahdelta yöllä. Raketinheittimet ampuivat ympärillämme. En ymmärtänyt: Ammuimmeko hyökkääviä ukrainalaisia? Ehkä Naton joukkoja? Vai hyökkäsimmekö me?, hän kirjoittaa.

Filatievin arvio Venäjän hyökkäyksestä Hersoniin on tyly.

– Kun tuli pimeää, oli hyvin kylmää. Kellään ei ollut makuupusseja. Me emme edes tarvinneet vihollista, johto oli asettanut meidät niin huonoon asemaan. Kodittomatkin elävät paremmin.

Myöntää armeijan ryöstelyn

– Parakissa oli satoja ihmisiä, jotka olivat huonossa kunnossa kokemustensa vuoksi. Yksi änkytti paljon. Näin kaksi ihmistä, joiden muisti oli mennyt. Monet joivat paljon. He joivat tienaamansa rahat, Filatiev kirjoittaa.

– He bluffaavat saadakseen ihmiset takaisin rintamalle, Filatiev kertoo.

"Meillä ei ollut oikeutta hyökätä"

Sota Ukrainassa on jatkunut nyt liki puoli vuotta. Venäjä on epäonnistunut Kiovan ja Harkovan kaltaisten kaupunkien valloituksissa. Nyt myös hyökkäys Itä-Ukrainassa on pääosin pysähtynyt.