Suomen entinen Moskovan-suurlähettiläs Krimin räjähdyksistä: "Shokki leviää venäläisten keskuudessa – ihan selvää, ettei ollut onnettomuus"

Venäjän hallitsemalla Krimillä sijaitsevaan lentotukikohtaan tehdyn iskun takana on Ukrainan asevoimat, kertovat Washington Post ja New York Times .

Edelleen on epäselvää, miten räjähdykset todella tapahtuivat. Venäjän mukaan kyse oli onnettomuudesta, eikä Ukrainakaan ole virallisesti myöntänyt iskua.

– Symbolisesti on hyvin iso asia, että isku kohdistui Krimiin. Venäjä otti alueen vuonna 2014 laittomasti haltuun ja on siitä lähtien venäläistänyt sitä. Se on tietysti ollut hyvin venäläinen jo ennen tuota, Himanen jatkaa.