Kyllästyikö Kreml Wagner-pomon valitukseen? "He katkaisivat yhteydet"

Prigozhin vaati äskettäin julkisesti puolustusministeriötä lähettämään Wagner-joukoilleen lisää ammuksia. Erityisesti hän on valittanut tykistöammuksien vähyydestä.

Wagner-johtajan mukaan viimeisen pyynnön jälkeen hänen kommunikaatiokeinonsa päätöksiä tekeviin tahoihin pantiin poikki.

– Jotta en enää voisi pyytää ammuksia, he katkaisivat kaikki puhelinyhteydet toimistoissa ja (Wagnerin) yksiköissä. He myös estivät pääsyni tahoihin, jotka tekevät päätöksiä, Prigozhin kirjoitti Telegramissa.

Wagner-johtajan lausunnoista uutisoi muun muassa The Moscow Times.

Prigozhin syytti helmikuussa Venäjän johtoa "maanpetoksesta", koska hänen mukaansa Wagner-joukkoille suunnatut ammustoimitukset ovat tahallaan olleet niukkoja.

Sittemmin Prigozhin on todennut, että ammuksia on jälleen annettu, mutta tilanne on edelleen heikonlainen.

0:14 Videolla useita venäläispanssareita tuhotaan hyvin pienelle alueelle. Ukraina julkaisi videon heinäkuussa 2022.

Prigozhin: Wagner on liima, joka pitää rintaman kasassa

Wagner-joukot taistelevat pääosin Itä-Ukrainan Donetskin alueen Bahmutin kaupungissa ja sen ympäristössä. Alueella on käyty raskaita taisteluita kuukausien ajan.

Prigozhin puolestaan totesi, että jos Wagnerin sotilaat vetäytyvät Bahmutista nyt, koko rintama romahtaa.

Bahmut ei ole itsessään strategisesti erityisen tärkeä sen enempää paikkakuntana kuin maantieteellisestikään, mutta siitä on tullut strategisesti merkittävä alueella olevien venäläisjoukkojen koostumuksen vuoksi, arvioi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

– Tänä päivänä Wagner-ryhmä on liima (joka pitää Venäjän rintamaa alueella kasassa), Prigozhin väitti maanantaina.

– Jos me vetäydymme, muistetaan meidät historiassa henkilöinä, jotka ottivat pääaskeleen kohti sodan häviämistä.

Merkittävä osa kaupungissa ja sen ympäristössä sotivista venäläisjoukoista on Wagner-ryhmään kuuluvia.

Itä-Ukrainan Donetskin alueella sijaitsevassa Bahmutista on taisteltu kuukausia. Venäjän uskotaan edenneen eilen kaupungin pohjoispuolella. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta (Emil Kastehelmi/John Helin/Eerik Matero & OSINT-tiimi)

"Näemmä, sulkeutuuko hevosenkenkä"

Torstaina Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtisen sanoi MTV Uutisille, että Ukraina kykenee tällä hetkellä pitämään auki kaksi tärkeää huoltoreittiä etelään ja pohjoiseen. Venäjä pyrkii katkaisemaan nämä reitit ja saartamaan Bahmutin.

– Viimeisten tietojen mukaan Wagner on saanut itäpuolen haltuunsa, joka on lähinnä omakotitaloaluetta. Se on tietysti täysin tuhottu, Huhtinen sanoo Viiden Jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Ukrainalaiset ovat sotilasprofessorin mukaan kantakaupungissa, joka sekin on hyvin pahasti tuhottu.

Huhtisen mukaan Bahmutin ympärille on muodostunut "hevosenkenkä", joka on länteen päin auki.

– Muutaman vuorokauden aikana tulemme näkemään, sulkeutuuko hevosenkenkä vai kykeneekö Ukraina pitämään sen auki. Tästä väännetään nyt.

0:25 Venäjän kehittyneinen panssarivaunu T-90M "Läpimurto" kohtaa videolla voittajansa. Ukrainan armeija julkaisi videon toukokuussa 2022.

Wagner on myös mieluusti ottanut kunnian kaikesta etenemisestä, mitä alueella on viime kuukausien aikana tapahtunut.

Ukraina on kyllä toistuvasti lähettänyt Bahmutiin merkittävän määrän vahvistuksia, mutta sotilasasiantuntijat ovat olleet laajalti yhtä mieltä puolustustaistelun menestyksekkyydestä.

Prigozhinin väite Ukrainan kykenemättömyydestä "keskittyä muihin rintamaosiin" on todistettu vääräksi esimerkiksi Vuhledarissa, jossa on ukrainalaissotilaiden mukaan käyty viime viikkoina "sodan suurin tankkitaistelu".

Kolmen viikon aikana Venäjä menetti ukrainalaissotilaiden väitteiden mukaan yli 130 panssarivaunua ja -ajoneuvoa. Tappiolukuja ei ole vahvistettu, mutta Venäjän menetyksiä alueella on kuvailtu "katastrofaalisiksi", eikä se siitä huolimatta ole alueella juuri edennyt.

0:47 "Sodan suurin tankkitaistelu" käytiin ukrainalaissotilaiden mukaan Vuhledarissa, josta Ukrainan armeija julkaisi tuhontäyteisen videon helmikuussa 2023.

Wagner-pomo Venäjän armeijalle: "Jos me pystymme, tekin pystytte"

Wagner-pomo Prigozhinin mukaan hänen joukkonsa ovat "puskeneet eteenpäin ja muiden (Venäjän armeijan) täytyy seurata millä keinolla tahansa, pelastaa kasvonsa ja maineensa".

– He oppivat ja ymmärtävät, että se on mahdollista. On tärkeää murskata stereotypia: Pystymmekö vai emmekö pysty? Kyllä, pystymme. Jos me (Wagner) pystymme, se tarkoittaa, että tekin (Venäjän armeija) pystytte, Prigožin totesi.

Helmikuussa ukrainalainen reserviupseeri julkaisi otteita venäläissotilaiden toimintaohjeista, joiden perusteella on arvioitu, että Venäjän varsinainen armeija pyrkii käyttämään samanlaisia taktiikoita, joita Wagner on hyödyntänyt eritoten Bahmutin alueella.

Kyse on noin pataljoonan kokoisista yksiköistä, jotka on "optimoitu" rynnäköimään linnoitettuihin asemiin, kirjoittaa amerikkalainen ajatushautomo ISW.

Rynnäkköpataljoona puolestaan koostuu 12–15 sotilaan "joukkueista", jotka on edelleen jaettu kolmen hengen taktisiin ryhmiin.

3:28 Ukrainan puolella taistelelleen suomalaisvapaaehtoisen haavoittuminen tallentui kameralle. MTV Uutiset julkaisi videon tammikuussa 2023.

Sen enempää Venäjän armeija kuin Wagner-ryhmäkään ei ole keksinyt taktiikkaa itse, vaan kyse on yhdenlaisista eturintaman "soluttautumistaktiikasta", kirjoittaa Australian armeijan kenraalimajuri evp. Mick Ryan.

Ensimmäistä kertaa kyseistä taktiikkaa alettiin laajamittaisesti hyödyntää ensimmäisessä maailmansodassa, jossa taistelu konekiväärien ja tykkien ristitulessa jumittui asemasodaksi.

Taktiikasta teki tunnetun Saksa, joka kasasi erityisiä rynnäkköjoukkoja juoksuhautojen vyörytykseen. Idean paperille kirjoitti ensimmäisenä haavoittunut ranskalaisupseeri Andre Laffargue, jonka pamfletti julkaistiin vuonna 1916.

– Wagner on nojannut ryhmien rynnäköihin, ja se on vähentänyt heidän riippuvuuttaan tykistöstä, jonka iskukyky on sodan mittaan vähentynyt, ISW kirjoittaa.

– Tuollaiset taktiikat todennäköisesti tuhlaavat venäläistä taisteluvoimaa, eivätkä ole tehokas vastine Ukrainan perinteisille pataljoonille ja prikaateille.